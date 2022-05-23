ALTIN FİYATLARI 23 MAYIS! 23 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları 23 Mayıs Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 940,51 TL'den kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.533,00 TL'den işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

23 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 23 Mayıs Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 940.51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 945,16 lira satış fiyatı 945,60 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.121,00 TL satış fiyatı 6.233,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.065,00 TL alış ve 3.128,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.560 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 121 Mayıs itibariyle 1.533,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.564,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

