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Altın fiyatları 7 Nisan: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 07:27 | Son Güncelleme

Altın özellikle Türkiye’de her zaman önemli bir birikim ve yatırım aracı olmuştur. Bu yüzden günümüzde de altın fiyatları insanların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 7 Nisan: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

7 Nisan itibari ile altın fiyatları ne durumda? Yastık altında altınları olanlar, bankada altın hesabı olanlar, altın almayı veya altın satmayı planlayanlar çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi birimlerin alış satış rakamlarını takip ediyorlar. İşte bugünkü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 7 NİSAN

Gram altın fiyatı: 361,14

Çeyrek altın fiyatı: 596,87

Yarım altın fiyatı 1.193,75

Cumhuriyet altını fiyatı: 2.432,65

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTAR VEYA DÜŞER?

Altın fiyatlarının değişimi sadece bir ekonominin yerel verileri açıklanamaz. Altın fiyatları global olarak belirlenir çünkü bütün ülkelerde işlem görmektedir. Yani altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biri altın rezervi ve ekonomisi güçlü ülkelerdir.

Ekonominin en temel kavramlarından arz-talep de altın fiyatlarını belirleyen faktörlerden biridir. Altına olan talep arttıkça doğru orantılı olarak altın fiyatları da artış gösterir. Tabii fiyatları sadece arz ve talebe dayandıramayız. Bunlarla beraber dünya ekonomisindeki trendler, jeopolitik riskler, global enflasyon, reel faiz oranları, nakit hareketleri vb. gibi çeşitli etmenler altın fiyatlarını etkiler.

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Anahtar Kelimeler:
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın,

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