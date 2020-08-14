Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altına yatırım yapanlar fiyatların sürekli dalgalanmasından dolayı altının ne olacağını merak etmeye başladı. Ünlü Uzman İslam Memiş altın fiyatları için yorum yaptı. Altın fiyatlarının düşeceğini belirten Memiş koronavirüs aşısının buna neden olduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki düşüşle normalleşmenin de başlayacağını söyleyen Memiş ""Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi. Peki altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları düşecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi, altın fiyatları ne olacak" sorusunu yanıtladı.

Altın fiyatlarının koronavirüs aşısı ile gerilediğini belirten Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.