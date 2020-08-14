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Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının sürekli dalgalanmasının ardından fiyatların ne olacağı merak konusu oldu. Altına yatırım yapanlar fiyatların sürekli dalgalanmasından dolayı altının ne olacağını merak etmeye başladı. Ünlü Uzman İslam Memiş altın fiyatları için yorum yaptı. Altın fiyatlarının düşeceğini belirten Memiş koronavirüs aşısının buna neden olduğunu söyledi.

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Altına yatırım yapanlar fiyatların sürekli dalgalanmasından dolayı altının ne olacağını merak etmeye başladı. Ünlü Uzman İslam Memiş altın fiyatları için yorum yaptı. Altın fiyatlarının düşeceğini belirten Memiş koronavirüs aşısının buna neden olduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki düşüşle normalleşmenin de başlayacağını söyleyen Memiş ""Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi. Peki altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları düşecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi, altın fiyatları ne olacak" sorusunu yanıtladı.

Altın fiyatlarının koronavirüs aşısı ile gerilediğini belirten Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.

Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamayla altın fiyatlarının düşme olasılığının artacağını belirten altın uzmanı Memiş "altın düşmeye devam edecek mi" sorusuna şu cevabı verdi: "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.


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