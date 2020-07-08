Altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 8 Temmuz 2020 Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (8 Temmuz 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün 645,33 lira, gram altın ise 393,61 lira cumhuriyet altını da 2.655,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 8 Temmuz 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne yükselerek başlamasının ardından fiyatı 395,62 lira civarında işlem görmeye başlandı.

Altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü 395,62 liradan tamamladı.

Yeni güne düşey seviyede başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 395,72 lira seviyesine geldi..