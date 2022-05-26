FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ALTIN FİYATLARI CANLI! 26 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

ALTIN FİYATLARI CANLI! 26 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

26.05.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 26 Mayıs Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle internette araştırılmaya başlandı. Peki 26 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe günü canlı altın fiyatları son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI CANLI! 26 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 26 Mayıs Perşembe günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 26 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 26 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe günü son dakika altın fiyatları...

26 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 26 Mayıs Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

13394464-728xauto

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 974,77 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 973,87 lira satış fiyatı 974,05 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.413,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.334,00 TL satış fiyatı 6.420,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.218,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.170,00 TL alış ve 3.219,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.609 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Mayıs itibariyle 1.586,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın,1.610,00TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

TAM ALTIN ALIŞ: 6.170,00 TL

TAM ALTIN SATIŞ: 6.255,00 TL

26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 26 Mayıs 2022 Perşembe!26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 26 Mayıs 2022 Perşembe!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıta bir zam daha geliyor!Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...
Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutulduBankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Bakan 'Seri üretime geçiyoruz' diyerek duyurdu

Bakan 'Seri üretime geçiyoruz' diyerek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir kalemde sildi! İşte sebebi

Bir kalemde sildi! İşte sebebi

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülme ihtimali...

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.