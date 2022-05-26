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26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 26 Mayıs 2022 Perşembe!

26.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mayıs 2022 Perşembe, yani haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 26 Mayıs 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 26 Mayıs 2022 Perşembe!

Altın bilezik fiyatları, düğünü olan veya yatırım için alım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 891,20 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 887,61 TL alış ve 895,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 705,35 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 711,30 TL alış ve 711,46 TL satış fiyatına sahip.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 638,80 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 535,66 TL alış ve 643,90 TL satış fiyatına sahip.

ALTIN FİYATLARI CANLI! 26 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!ALTIN FİYATLARI CANLI! 26 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!


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