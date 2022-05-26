26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 26 Mayıs 2022 Perşembe!

Altın bilezik fiyatları, düğünü olan veya yatırım için alım yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte vatandaşlar 26 Mayıs 22 ayar altın bilezik ne kadar? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 891,20 TL üzerinden yaptı. 22 ayar bilezik, 887,61 TL alış ve 895,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın önceki kapanışını 705,35 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 711,30 TL alış ve 711,46 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın önceki kapanışını 638,80 TL üzerinden yaptı. 18 ayar altın ise 535,66 TL alış ve 643,90 TL satış fiyatına sahip.



