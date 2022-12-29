ALTIN FİYATLARI CANLI: 29 Aralık 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı! ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne?

Altın fiyatları 29 Aralık Perşembe günü yani bugüne yukarı yönlü bir hareketlilik ile başladı. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın dördüncü işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının ne olduğunu araştırıyorlar. İşte anlık ve güncel altın bilezik alım satım fiyatları...

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 606,54 TL'den alınıyor ve 730,37 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 768,00 TL iken satışı ise 895,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 999,88 TL'den alınırken 1.064,93 TL'den satılıyor.

