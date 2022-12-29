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ALTIN FİYATLARI CANLI: 29 Aralık 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı! ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne?

29.12.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın fiyatları yeni yılın yaklaşması ile birlikte gündemden düşmüyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar güncel fiyatları yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Peki, 29 Aralık 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı ne kadar? ALTIN BİLEZİK gram fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARI CANLI: 29 Aralık 2022 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış fiyatı! ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne?

Altın fiyatları 29 Aralık Perşembe günü yani bugüne yukarı yönlü bir hareketlilik ile başladı. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın dördüncü işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatının ne olduğunu araştırıyorlar. İşte anlık ve güncel altın bilezik alım satım fiyatları...

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altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 606,54 TL'den alınıyor ve 730,37 TL'den satılıyor.

bilezik fiyatlar

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 768,00 TL iken satışı ise 895,00 TL oldu.

BİLEZİK

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 999,88 TL'den alınırken 1.064,93 TL'den satılıyor.

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