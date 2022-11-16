ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 1.060,06 TL üzerinden yapan gram altın geçtiğimiz gün 1.058,75 lira alış fiyatından, 1.058,90 TL satış fiyatından el değiştirmişti. Güncel fiyatlar internette araştırılmaya devam ediliyor. İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve ayrıntılar...

16 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

16 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.063,48 TL üzerinden yapan gram altın 1.059,37 liradan alınıyor, 1.059,59 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,011,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.828,00 liradan alınıyor, 6.986,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.517,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.414,00 liradan alınıyor, 3.505,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.758,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Kasım itibariyle 1.706,00 liradan alınıyor, 1.751,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Kasım günü 6.742,00 TL alış, 6.890,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP



