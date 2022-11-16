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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

16.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 16 Kasım 2022 Çarşamba günü de yakından takip ediliyor. Öte yandan Dolar, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü 18,6006 TL alış, 18,6051 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Euro/TL ise bugün 19,2580 TL alış fiyatı, 19,2866 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Peki, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 16 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 1.060,06 TL üzerinden yapan gram altın geçtiğimiz gün 1.058,75 lira alış fiyatından, 1.058,90 TL satış fiyatından el değiştirmişti. Güncel fiyatlar internette araştırılmaya devam ediliyor. İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günü güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve ayrıntılar...

16 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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16 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.063,48 TL üzerinden yapan gram altın 1.059,37 liradan alınıyor, 1.059,59 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,011,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.828,00 liradan alınıyor, 6.986,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.517,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.414,00 liradan alınıyor, 3.505,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.758,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Kasım itibariyle 1.706,00 liradan alınıyor, 1.751,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 16 Kasım günü 6.742,00 TL alış, 6.890,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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