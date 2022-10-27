ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 27 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Ekim 2022 Perşembe günü merak konusu oldu. Birçok kişi güncel fiyatlara ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Geçtiğimiz gün gram altın 1000 TL'yi görmüştü. Peki, 27 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...
27 Ekim Perşembe günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 995,42 TL üzerinden yapan gram altın 994,70 liradan alınıyor, 994,91 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.587,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.520,00 liradan alınıyor, 6.588,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.306,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.260,00 liradan alınıyor, 3.306,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Ekim itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.
Tam altın 27 Ekim günü 6.523,00 TL alış, 6.589,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.