ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP! 27 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Ekim 2022 Perşembe günü merak konusu oldu. Birçok kişi güncel fiyatlara ulaşmak için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Geçtiğimiz gün gram altın 1000 TL'yi görmüştü. Peki, 27 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

27 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Ekim Perşembe günü altın fiyatları aşağı ve kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 995,42 TL üzerinden yapan gram altın 994,70 liradan alınıyor, 994,91 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.587,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.520,00 liradan alınıyor, 6.588,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.306,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.260,00 liradan alınıyor, 3.306,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Ekim itibariyle 1.633,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 27 Ekim günü 6.523,00 TL alış, 6.589,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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