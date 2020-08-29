Altın fiyatları düşecek mi? Altın yükselir mi? Altın ne olacak? Uzmanlardan önemli altın yorumu!

Son haftalarda sert yükselişler kaydeden ve rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları nedeniyle vatandaşlar arasında altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Alım fırsatı yakalamak isteyenlerin yanı sıra altın ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar da altın yükselir mi sorusuna cevap arıyor. Her yeni gün farklı gelişmelerin yaşandığı altın ile ilgili uzmanlar tarafından yapılan çeşitli altın yorum ve değerlendirmeleri de merak ediliyor. İşte vatandaşların merak ettiği sorulara cevap olabilecek, uzmanlardan gelen çeşitli altın yorumları… Peki, altın ne olacak? ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? Hafta içinde bir blog yazısıyla altın yükselir mi konusunda merak edilen detaylarda değerlendirmeler yapan PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, fiyatlarda yaşanan son yükselişe karşılık altının halen cazip biçimde değerli olduğunu düşündüklerini belirtti. Johnson, altın ne olur konusunda ise tarihi düşük reel faizler bağlamında bakıldığında altın için ucuz bile denilebileceğini söyledi. Altının yukarı yönlü potansiyeli olduğuna dair görüşlerini paylaşan PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, altındaki rallinin henüz tamamlanmadığı yönünde değerlendirmelerini aktardı.

SkyBridge Capital de altının rallisi ile ilgili görüşlerini bildirdi. Merak edilen altın yükselecek mi sorusuna yanıt olarak para birimindeki yoğun değer kaybı ve ek teşviklere dair beklentiler doğrultusunda altının rekorlar getiren rallisinin devam edeceği kaydedildi. Vatandaşlar tarafından altına yatırım yapılır mı ve şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorularına da cevap aranıyor. SkyBridge eş baş yatırım yetkili ve kıdemli portföy yöneticisi olan Troy Gayeski, para birimi değer kaybı düşünüldüğü zaman doların ne karşısında zayıflayacağının sorulması gerektiğini belirtti. Dünyaya bakıldığı zaman alternatif para birimleri konusunda heyecanlanmanın zor olduğunu aktaran Gayeski, altının açık biçimde doğal bir alternatif para olduğu konusunda görüşlerini belirtti. ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRER Mİ? Altına yatırım yapmak isteyenler ve birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyenler altın güvenli yatırım mı sorusunu da soruyor. Bu noktada çeşitli analistlerin ve uzmanların farklı görüşleri bulunuyor. Uzman altın yorumu noktasında Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman da altın düşecek mi ile ilgili görüşlerini belirtti. Başman, altının ons fiyatının 1900 dolar altına düşmesini beklediklerini dile getirdi. Bazı hareketlerin fiyatların hızlı biçimde yukarı tırmanmasına yol açabileceğine de değinen Başman, küçük yatırımcıların bu konuyu yakından takip etmelerini tavsiye etti.