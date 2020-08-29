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Altın fiyatları düşecek mi? Altın yükselir mi? Altın ne olacak? Uzmanlardan önemli altın yorumu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

Son dönemde altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik neticesinde vatandaşlar arasında altın fiyatları düşecek mi gibi çok sayıda soru sorulmaya başladı. Düğün sezonunda altın ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin yanı sıra altına yatırım yapmak isteyenler de altın yükselir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın ne olacak? İşte uzmanlardan önemli altın yorumu!

Altın fiyatları düşecek mi? Altın yükselir mi? Altın ne olacak? Uzmanlardan önemli altın yorumu!

Son haftalarda sert yükselişler kaydeden ve rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları nedeniyle vatandaşlar arasında altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Alım fırsatı yakalamak isteyenlerin yanı sıra altın ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar da altın yükselir mi sorusuna cevap arıyor. Her yeni gün farklı gelişmelerin yaşandığı altın ile ilgili uzmanlar tarafından yapılan çeşitli altın yorum ve değerlendirmeleri de merak ediliyor. İşte vatandaşların merak ettiği sorulara cevap olabilecek, uzmanlardan gelen çeşitli altın yorumları… Peki, altın ne olacak?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Hafta içinde bir blog yazısıyla altın yükselir mi konusunda merak edilen detaylarda değerlendirmeler yapan PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, fiyatlarda yaşanan son yükselişe karşılık altının halen cazip biçimde değerli olduğunu düşündüklerini belirtti. Johnson, altın ne olur konusunda ise tarihi düşük reel faizler bağlamında bakıldığında altın için ucuz bile denilebileceğini söyledi. Altının yukarı yönlü potansiyeli olduğuna dair görüşlerini paylaşan PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, altındaki rallinin henüz tamamlanmadığı yönünde değerlendirmelerini aktardı.

SkyBridge Capital de altının rallisi ile ilgili görüşlerini bildirdi. Merak edilen altın yükselecek mi sorusuna yanıt olarak para birimindeki yoğun değer kaybı ve ek teşviklere dair beklentiler doğrultusunda altının rekorlar getiren rallisinin devam edeceği kaydedildi. Vatandaşlar tarafından altına yatırım yapılır mı ve şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorularına da cevap aranıyor. SkyBridge eş baş yatırım yetkili ve kıdemli portföy yöneticisi olan Troy Gayeski, para birimi değer kaybı düşünüldüğü zaman doların ne karşısında zayıflayacağının sorulması gerektiğini belirtti. Dünyaya bakıldığı zaman alternatif para birimleri konusunda heyecanlanmanın zor olduğunu aktaran Gayeski, altının açık biçimde doğal bir alternatif para olduğu konusunda görüşlerini belirtti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Altına yatırım yapmak isteyenler ve birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyenler altın güvenli yatırım mı sorusunu da soruyor. Bu noktada çeşitli analistlerin ve uzmanların farklı görüşleri bulunuyor. Uzman altın yorumu noktasında Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman da altın düşecek mi ile ilgili görüşlerini belirtti. Başman, altının ons fiyatının 1900 dolar altına düşmesini beklediklerini dile getirdi. Bazı hareketlerin fiyatların hızlı biçimde yukarı tırmanmasına yol açabileceğine de değinen Başman, küçük yatırımcıların bu konuyu yakından takip etmelerini tavsiye etti.

Başman altın fiyatları düşecek mi noktasındaki değerlendirmeleriyle ilgili olarak Çin ve Amerika arasında yapılacak anlaşmanın ömrünün önemli olduğunu dile getirdi. Bu sebeple bir miktar gerileme beklediklerini söyleyen ve hatta ons bazında altının 1900 dolar altına düşmesini beklediklerini belirten Başman, bazı hareketlerin ise fiyatların hızlı biçimde yukarıya tırmanmasına yol açabileceğini ekledi. Özellikle vatandaşlar arasında altın ne zaman almak gerekir sorusuna da cevap aranıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman da altın yorumu konusunda çeşitli değerlendirmelerini belirtti. Dünyada altın fiyatları artarken doğalgaz bulunması, ekonomik tedbirler ve dolar düşüşü nedeniyle Türkiye’de altın fiyatlarının düştüğünü belirtti. Altın fiyatları düşecek mi noktasında ise Özman, düşüşün sürekli olacağını düşünmediklerini dile getirdi. Altın düşer mi noktasında değerlendirmelerini aktaran Özman, altın fiyatlarının ileride ne olacağına dair beklentilerini belirtti. Çarşamba gününe göre gram bazında belirli bir düşüşün yaşandığını değerlendiren Özman, altın fiyatlarındaki düşüşün sınırlı olacağını ve bu fiyatların aşağısına düşmeyeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Altın fiyatları ile ilgili her banka ve analist net bir fiyat vermezken bazı kurumlar da öngördükleri altın hedeflerini dile getiriyor.

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