Altın fiyatları düşecek mi? Altının yönü ne olur? Analistlerden altın yorumları!

Son dönemde tarihi zirvelerini test eden altın ile ilgili olarak vatandaşların ve altına yatırım yapmak isteyenlerin akıllarındaki soru işaretleri devam ediyor. Yaşanan her yeni gelişmelerin ardından altın düşer mi ya da altın yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatları nasıl olacak konusunda analistlerin yaptığı yorumlar araştırılıyor. İşte altın ne olur konusunda uzman altın yorum ve değerlendirmeleri…

Altın fiyatları yükselir mi?

Son olarak altın yönü ne olacak noktasında SkyBridge tarafından bir görüş paylaşıldı. Altın fiyatları artacak mı ile alakalı olarak SkyBridge Capital, para birimindeki değer kaybı ve teşvik beklentileriyle beraber altındaki yükselişin sürebileceğini belirtiyor. Altın ne olacak ile ilgili rekor rallisine devam edeceğini kaydeden SkyBridge, durumu para biriminin yoğun değer kaybı konusuna ve ilave teşviklerle alakalı beklentilere bağlıyor.

Şirketin eş baş yatırım yetkilisi ve kıdemli portföy yöneticisi olan Troy Gayeski, altın fiyatları düşecek mi konusunda para birimindeki değer kaybı düşünüldüğünde doların neyin karşısında zayıflayacağının sorulması gerektiğini belirtiyor. Dünyaya bakıldığı zaman alternatif para birimleri ile ilgili heyecanlanmanın zor olduğu görüşünü aktaran Gayeski, aynı zamanda altın ne olur noktasında altının açık biçimde doğal bir alternatif para olduğu görüşünü bildiriyor. Ayrıca Gayeski, altın fiyatları yükselir mi ile ilgili olarak altının gelecek yılın sonuna dek 2100 dolar ile 2200 dolar bandı civarında seyretmesinin kendilerini şaşırtmayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte diğer altın yorumları...