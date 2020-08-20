Altın fiyatları düşecek mi? Altının yönü ne olur? Analistlerden altın yorumları!

Son dönemde tarihi zirvelerini test eden altın ile ilgili olarak vatandaşların ve altına yatırım yapmak isteyenlerin akıllarındaki soru işaretleri devam ediyor. Yaşanan her yeni gelişmelerin ardından altın düşer mi ya da altın yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatları nasıl olacak konusunda analistlerin yaptığı yorumlar araştırılıyor. İşte altın ne olur konusunda uzman altın yorum ve değerlendirmeleri…
Son olarak altın yönü ne olacak noktasında SkyBridge tarafından bir görüş paylaşıldı. Altın fiyatları artacak mı ile alakalı olarak SkyBridge Capital, para birimindeki değer kaybı ve teşvik beklentileriyle beraber altındaki yükselişin sürebileceğini belirtiyor. Altın ne olacak ile ilgili rekor rallisine devam edeceğini kaydeden SkyBridge, durumu para biriminin yoğun değer kaybı konusuna ve ilave teşviklerle alakalı beklentilere bağlıyor.
Şirketin eş baş yatırım yetkilisi ve kıdemli portföy yöneticisi olan Troy Gayeski, altın fiyatları düşecek mi konusunda para birimindeki değer kaybı düşünüldüğünde doların neyin karşısında zayıflayacağının sorulması gerektiğini belirtiyor. Dünyaya bakıldığı zaman alternatif para birimleri ile ilgili heyecanlanmanın zor olduğu görüşünü aktaran Gayeski, aynı zamanda altın ne olur noktasında altının açık biçimde doğal bir alternatif para olduğu görüşünü bildiriyor. Ayrıca Gayeski, altın fiyatları yükselir mi ile ilgili olarak altının gelecek yılın sonuna dek 2100 dolar ile 2200 dolar bandı civarında seyretmesinin kendilerini şaşırtmayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte diğer altın yorumları...
Konuyla ilgili değerlendirmelerini aktaran Stratejist Yeliz Karabulut, 1950 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu belirtiyor. Altının bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde 2070 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketinin yeniden görülebileceğini düşündüğünü aktarıyor. Altının yönü ne olur noktasında yatırımcıların meraklarına yönelik olarak ise 1950 seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getiriyor. Önceki satışları kâr realizasyonu olarak nitelendiren Karabulut, altın düşecek mi ile ilgili görüşlerini de aktarıyor.
Buna göre 1950 dolar seviyesi altında günlük kapanışların olması, teşvik paketleriyle ilgili beklenti ve sonraki hareketin daha şahin olacağı beklentisiyle beraber altın fiyatlarında yönün aşağıya işaret edebileceğini düşündüğünü belirtiyor. Şimdi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından altın daha düşer mi sorusuna yanıt aranıyor.
Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatları düşer mi sorusu ile alakalı olarak görüşlerini paylaşan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ise ons tarafta altının eski heyecanı olmadığını düşündüğünü dile getiriyor. Altın fiyatları ne olacak noktasında altının yine de mevcut konjonktür içerisinde halen daha bir alternatif olmaya devam ettiğini aktarıyor. Bunun yanı sıra altın yükselecek mi konusunda altını zayıflatacak başlıklardan gelebilecek yakın zamandaki haber akışlarının altın için 1860 düzeltmesine benzeyen kısa süreli geri çekilmeleri beraberinde getirebileceğini düşündüğünü belirtiyor. Yine de Erbaş, altın fiyatları yükselecek mi ile alakalı olarak teknik anlamda 1920 dolar yani 2011 zirvesi üstünde kaldığı müddetçe görünümün yukarı doğru olduğunu söylemenin gerekebileceğini düşündüğünü dile getiriyor.
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