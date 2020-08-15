Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu! Altın alınır mı, al-sat yapılır mı?

Altın fiyatlarının son 8 gündür sürekli hareketli olması, geçtiğimiz hafta Perşembe günü tarihi zirvesini görmemizin ardından bu hafta salı günkü yüzde 5.7'lik düşüşle 2013 yılından bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Altının ons fiyatının geçtiğimiz hafta 2,075.47 doları görmesinin ardından bu haftaki düşüş yatırımcıları altın fiyatları ne olacak araştırmasına itti. Altının salı günkü büyük düşüşünün ardından tekrar yüzde 2.2 oranında yükselmesi, altındaki haftalık kayıp oranını yüzde 4.1 oranına düşürdü. Peki uzmanlar altın yorumlarında ne diyor? Altın fiyatları artacak mı? İşte uzmanlarda altın yorumu..

Altın düşecek mi?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği ve geçtiğimiz haftaki ani tırmanışı değerlendiren ünlü analist Jim Wyckoff altın fiyatları için yaptığı yorumda ilginç bir benzetme kullanmıştı. Wyckoff’a göre altın fiyatları gelebilecek bir düzeltme ihtimali ile birlikte boğalar gaza basmaya devam edeceği için 2.200 doları görebilir demişti.

Altının aniden düşmesinin nedeni nedir?

Altın fiyatları yatırımcıların dikkatlerini tahvil faizlerindeki dalgalanmalara, normalleşme çabalarındaki engebeli yola ve anlaşmazlıkların hala devam ettiği ABD teşvik paketine çevirmelerini sağladı. Haziran ayından bu yana 10 haftadır yükselişini sürdüren altın, 2,5 aylık süre zarfında ilk kez bir haftayı kayıpla kapayacak. Peki altın fiyatları artacak mı? Altının son 8 gündür çok sert şekilde dalgalanmasının ardından bu haftayı hangi seviyelerde kapatılacağı araştırılıyor. Altının ani düşmesinin nedeni olarak, Mart ayında pandeminin başlamasından hemen sonra ABD'de işsizlik başvurularının ilk kez 1 milyonun altına inmesiyle, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin sekiz haftanın en yüksek seviyesi yakınlarında yatay seyretmesi ile birlikte gerçekleştirdi.