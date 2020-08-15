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Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu! Altın alınır mı, al-sat yapılır mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2020 07:38 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta tarihinin en yüksek seviyesini görmesi ve bu hafta salı itibari ile tekrar düşüşe geçmesi sonrası yatırımcıları altın fiyatları ne olacak endişesi sardı. Çarşamba günü itibari ile tekrar yükselişe geçen altın fiyatları için ünlü uzman Stephen Innes "yüksek faizler altının geri dönmesini sınırlayabilir" açıklaması yaptı. Peki altın fiyatları artacak mı yoksa düşecek mi? İşte uzmanından altın fiyatları yorumu...

Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu! Altın alınır mı, al-sat yapılır mı?

Altın fiyatlarının son 8 gündür sürekli hareketli olması, geçtiğimiz hafta Perşembe günü tarihi zirvesini görmemizin ardından bu hafta salı günkü yüzde 5.7'lik düşüşle 2013 yılından bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Altının ons fiyatının geçtiğimiz hafta 2,075.47 doları görmesinin ardından bu haftaki düşüş yatırımcıları altın fiyatları ne olacak araştırmasına itti. Altının salı günkü büyük düşüşünün ardından tekrar yüzde 2.2 oranında yükselmesi, altındaki haftalık kayıp oranını yüzde 4.1 oranına düşürdü. Peki uzmanlar altın yorumlarında ne diyor? Altın fiyatları artacak mı? İşte uzmanlarda altın yorumu..

Altın düşecek mi?

Altın fiyatlarındaki hareketliliği ve geçtiğimiz haftaki ani tırmanışı değerlendiren ünlü analist Jim Wyckoff altın fiyatları için yaptığı yorumda ilginç bir benzetme kullanmıştı. Wyckoff’a göre altın fiyatları gelebilecek bir düzeltme ihtimali ile birlikte boğalar gaza basmaya devam edeceği için 2.200 doları görebilir demişti.

Altının aniden düşmesinin nedeni nedir?

Altın fiyatları yatırımcıların dikkatlerini tahvil faizlerindeki dalgalanmalara, normalleşme çabalarındaki engebeli yola ve anlaşmazlıkların hala devam ettiği ABD teşvik paketine çevirmelerini sağladı. Haziran ayından bu yana 10 haftadır yükselişini sürdüren altın, 2,5 aylık süre zarfında ilk kez bir haftayı kayıpla kapayacak. Peki altın fiyatları artacak mı? Altının son 8 gündür çok sert şekilde dalgalanmasının ardından bu haftayı hangi seviyelerde kapatılacağı araştırılıyor. Altının ani düşmesinin nedeni olarak, Mart ayında pandeminin başlamasından hemen sonra ABD'de işsizlik başvurularının ilk kez 1 milyonun altına inmesiyle, ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin sekiz haftanın en yüksek seviyesi yakınlarında yatay seyretmesi ile birlikte gerçekleştirdi.

Altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları bu yıl itibari ile geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 değer kazanmış durumda. Koronavirüsten kaynaklanan hasarı düzeltmek için alınan tedbirler sonrası reel faizler negatife dönmüştü. Bu uygulamalara rağmen altın fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 değer kazandı. Peki altın fiyatları artacak mı, altın yükselişe geçer mi? Goldman Sachs Group Inc. emtia araştırma küresel müdürü Jeffrey Currie, rallinin büyük kısmının reel faizlerdeki düşüşten kaynaklanması ile birlikte, altının para birimi değer kaybına karşı "en iyi hedge" olduğunu söyleyerek altının hala güvenli bir liman olduğunu aktardı.

Altın fiyatları ne olacak, ne zaman altın alınır?

Altın fiyatlarının ani harketliliği Kapalıçarşı altın piyasasını canlı olarak takip eden yatırımcıyı ve esnafları endişelendirdi. Ne zaman altın alınır sorularına cevap arayan yatırımcılar aynı zamanda altın fiyatları ne olacak merak ediyor.
AxiCorp Ltd. baş küresel piyasalar stratejisti Stephen Innes, hazırladığı notta altın fiyatları ile ilgili şu notu paylaştı: "Altın, dolardaki düşüş ile birlikte hafta başındaki düzeltme sonrası toparlanmaya devam ediyor, ancak yüksek faizler altının geri dönmesini sınırlayabilir," dedi ve "Kısa vadeli spekülatif pozisyon verilerinin yüksek miktarda kısa dolar pozisyonu işaret etmesi ile birlikte, altının negatif orta vadeli ABD ekonomik görünümü dolayısıyla gerekli bir çeşitlendirici olarak cazibesi, stratejik yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve hedge etmeleri dolayısıyla etkisini sürdürüyor" şeklinde görüş bildirdi.

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