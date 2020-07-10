Altın fiyatları düşer mi? Altın düşecek mi? Altın alacaklara tavsiye!

Altın fiyatları üzerindeki dalgalanmalar ve pandemi sürecindeki rekor yükselişler altına yatırım yapmak isteyen vatandaşların soru işaretleri yaşamasına sebep oldu. Pazartesi gününden beri yaşadığı yükseliş ile beraber gram altın fiyatı şu an 397 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın alacaklar ya da altına yatırım yapmak isteyenler “Altın düşecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan altın piyasası uzmanı İslam Memiş, “Altın düşecek mi?” sorularına yanıt olarak beklentilerini dile getirdi.

Altın fiyatları düşecek mi?

Anlık altın fiyatı gram altın için bugün 397 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatları bugün için de beklenen seviyelerde seyrederken vatandaşlar şu an altın almak mantıklı mı? sorusunu soruyor. Altın fiyatı ile alakalı olarak yatırım önerilerini belirten İslam Memiş, altın gram fiyatı 370 TL ve altına sarkmadan alım yönünde alınacak kararların yanlış olabileceğini aktardı.

Altın fiyatları düşüyor mu?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel şekilde değerlenen gram altın 401 TL seviyelerini görmüştü. Günü rekor fiyat olan 399 TL ile kapatan gram altının fiyatı bugün 397 TL seviyelerine geriledi. Benzer şekilde “Çeyrek altın fiyatı düşer mi?” sorusu da merak uyandırıyor. Çeyrek altın ise 649 TL seviyelerinde seyrederken 644 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını da 2.659 TL seviyelerinde seyrederken 2.575 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.