Altın fiyatları düşer mi? Altın düşecek mi? Altın alacaklara tavsiye!

Altın fiyatları üzerindeki dalgalanmalar ve pandemi sürecindeki rekor yükselişler altına yatırım yapmak isteyen vatandaşların soru işaretleri yaşamasına sebep oldu. Pazartesi gününden beri yaşadığı yükseliş ile beraber gram altın fiyatı şu an 397 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın alacaklar ya da altına yatırım yapmak isteyenler “Altın düşecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan altın piyasası uzmanı İslam Memiş, “Altın düşecek mi?” sorularına yanıt olarak beklentilerini dile getirdi.
Anlık altın fiyatı gram altın için bugün 397 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatları bugün için de beklenen seviyelerde seyrederken vatandaşlar şu an altın almak mantıklı mı? sorusunu soruyor. Altın fiyatı ile alakalı olarak yatırım önerilerini belirten İslam Memiş, altın gram fiyatı 370 TL ve altına sarkmadan alım yönünde alınacak kararların yanlış olabileceğini aktardı.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel şekilde değerlenen gram altın 401 TL seviyelerini görmüştü. Günü rekor fiyat olan 399 TL ile kapatan gram altının fiyatı bugün 397 TL seviyelerine geriledi. Benzer şekilde “Çeyrek altın fiyatı düşer mi?” sorusu da merak uyandırıyor. Çeyrek altın ise 649 TL seviyelerinde seyrederken 644 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını da 2.659 TL seviyelerinde seyrederken 2.575 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.
Yatırım için ya da düğün sezonu başladığı için altın almayı düşünen vatandaşlar “Altın ne zaman düşecek?” sorusuna yanıt arıyor. “Altın yükselecek mi düşecek mi?” sorusuna cevap olabilecek önemli açıklamalar yapan AA Finans Analisti İslam Memiş, özellikle gram altının fiyatının ocak ayı itibariyle yatırımcılara %38 getiri sağladığını söyledi. Vatandaşların sıkça sorduğu “Altın daha yükselir mi?” sorusuna karşılık olarak çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatı gibi altın fiyatlarının bu kadar kısa sürede bu denli agresif yükselmesinin sağlıklı olmadığını dile getirdi.
“Altın fiyatları düşer mi?” konusunda beklentilerini açıklayan İslam Memiş, yıl sonuna kadar bir düşüş beklentisinin olduğunu aktardı. Teknik açıdan bakıldığında “Altın düşer mi?” sorusuna anlık olarak net bir cevap verilemese de ons fiyatı için 1.780 doların destek olduğu ve 1.850 doların da direnç şeklinde öne çıktığını düşünülüyor. Gram altında ise bu destek ve direnç aralığının 395 TL ile 405 TL bandında olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü altına yatırım yapılmalı mı? sorusu hemen hemen herkesin gündeminde. “Altın alınır mı?” konusunda verilecek kararlara değinen İslam Memiş, gram altın fiyatının 370 TL ve altına sarkma göstermeden altın alımı yapmanın yanlış olabileceğini dile getirdi. “Çeyrek altın düşecek mi?” sorusuna yanıt olarak ise gram altında yaşanması beklenen düşüşün çeyrek altına da etki edeceği düşünülüyor.
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