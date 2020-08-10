Altın fiyatları düşer mi? Trump kaybederse altın fiyatları ne olacak? Çarpıcı altın yorumu!

Altın yükselişi Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada yankı uyandırıyor. Herkes altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle sıkça sorulan bir soru olan altın fiyatları ne olacak uzman görüşleri noktasında araştırılıyor. Türkiye’de doların da yükselişi ile beraber altın fiyatları üzerinde dikkat çekici değişimler yaşanıyor. Peki, altın daha ne kadar yükselecek? Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları ne olacak konusunu Amerikan seçimleri ve Trump’ın kazanma ihtimali noktasında değerlendirdi. İşte altın düşer mi ya da ne olursa düşer konusunda değerlendirmeler ve uzman altın yorumları... Altın fiyatları düşer mi? Herkesin merak ettiği altın fiyatları yükselecek mi konusunda temel hikayeye odaklanılması gerektiğini belirten Yeliz Karabulut, geleceğe yönelik beklentilere bakıldığında ABD seçimlerinin ne olacağının ve teşvik paketlerinin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğuna değindi. Altın düşecek mi ile ilgili olarak Trump’ın göreve geldiği dönemden beri Çin ile çekişmeleri, 1. faz ve 2. faz tartışmaları ve ABD-Çin arasındaki gelişmelerin daima altının lehine olduğunun gözlemlendiğini aktardı.

Bunun yanı sıra altın fiyatları seçimden sonra ne olur noktasında yaptığı değerlendirmelerde; Biden’ın ön plana çıkması halinde ABD-Çin arasındaki gelişmelerin biraz daha alt perdeden devam etmesi bekleneceği için altın fiyatları konusunda ciddi oranda satış baskısının yaşanabileceğini belirtti. Altın yükselir mi noktasında ise fiyatları yukarı taşıyacaklar etkenler arasında da büyük şirketlerin risklerinin öne çıkmasını gösterdi ve şirket bazındaki hareketlerin küresel anlamda satış dalgasına sebep olup olmayacağının soru işareti olarak tutulduğunu aktardı. Bununla beraber altın ne kadar yükselir konusunda politik risklere değinen Karabulut; Trump yönetiminin kaybedeceği beklentisi ile beraber riskin ön plandan çıkması durumunda altın fiyatlarının bir satış dalgası ile karşılaşabileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Dolayısıyla çok sayıda insanın cevap aradığı altın artacak mı sorusu ile ilgili olarak bazı analistlere göre Amerikan seçimleri ve Trump’ın kazanıp kazanmayacağı yönündeki beklentilerin yönünün fiyatlar üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.