Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? ABD'den gelen koronavirüs tedavi haberi ile altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda hareketli günler geçirdi. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından yurt içi piyasalar hareketlenirken, uluslararası piyasalarda altın fiyatları düştü. ABD'nin işsizlik başvuru rakamları ve tedavi haberleri ile hareketli günler geçiren altın fiyatları en son yapılan koronavirüs tedavi haberleri ile inişe geçti. Altın fiyatları yükselir mi araştıran yatırımcılarFed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı konuşmaya çevirdi. Peki altın fiyatları yükselecek mi işte son haberler...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

ABD'nin ekonomik toparlanma ve koronavirüs haberlerinin ardından düşüşe geçen altın yatırımcıları, altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasına başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kan plasmasına dayanan koronavirüs tedavisinin geliştirilmesine istinaden yaptığı açıklamayla altın fiyatları hareketlendi. ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi Pazar günü, iyileşen plazma olarak adlandırılan tedavinin belli hastalarda kullanımı için yolu açtığını teyit etti. İyileşme ve tedavi haberlerinin etkisi küresel piyasalarda hissedilerek altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Altın fiyatları tekrar yükselir mi araştıran yatırımcılar gözlerini Kansas City Fed'in düzenlediği Jackson Hole sempozyumunda yapılacak konuşmaya çevirdi.