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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? ABD'den gelen koronavirüs tedavi haberi ile altın fiyatları yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftayı doğalgaz haberinin ardından düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi merak edenler için bir haber de ABD'den geldi. ABD'deki koronavirüs tedavi haberleri bu hafta altın fiyatlarını düşürdü. Küresel piyasalarda hisse senetleri arttı ve altın fiyatları düştü. Peki altın fiyatları yükselir mi yoksa düşmeye devam eder mi?

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? ABD'den gelen koronavirüs tedavi haberi ile altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda hareketli günler geçirdi. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından yurt içi piyasalar hareketlenirken, uluslararası piyasalarda altın fiyatları düştü. ABD'nin işsizlik başvuru rakamları ve tedavi haberleri ile hareketli günler geçiren altın fiyatları en son yapılan koronavirüs tedavi haberleri ile inişe geçti. Altın fiyatları yükselir mi araştıran yatırımcılarFed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı konuşmaya çevirdi. Peki altın fiyatları yükselecek mi işte son haberler...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

ABD'nin ekonomik toparlanma ve koronavirüs haberlerinin ardından düşüşe geçen altın yatırımcıları, altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasına başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kan plasmasına dayanan koronavirüs tedavisinin geliştirilmesine istinaden yaptığı açıklamayla altın fiyatları hareketlendi. ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi Pazar günü, iyileşen plazma olarak adlandırılan tedavinin belli hastalarda kullanımı için yolu açtığını teyit etti. İyileşme ve tedavi haberlerinin etkisi küresel piyasalarda hissedilerek altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Altın fiyatları tekrar yükselir mi araştıran yatırımcılar gözlerini Kansas City Fed'in düzenlediği Jackson Hole sempozyumunda yapılacak konuşmaya çevirdi.

Ne zaman altın alınır? Altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, GÖZLER FED KONUŞMASINDA!

Hareketli günler geçiren altın kurunda ABD'den gelen tedavi haberlerinin ardından altın fiyatları düşecek mi merak ediliyor. Koronavirüs salgını endişesiyle teşvik kaynaklarından dolayı sürekli dengesi değişin altın fiyatları için gözler Fed konuşmasında. Yatırımcılar ve politika yapıcılar ayrıca, Kansas City Fed'in düzenlediği Jackson Hole sempozyumunda yapılacak konuşma ve değerlendirmeleri de yakından izleyecek. Powell'ın sanal konuşması Perşembe sabahı (ABD saati ile) gerçekleştirilecek.

Spot altın, üst üste ikinci haftayı da kayıpla geçikten sonra yüzde 0.4 düşerek Singapur saati ile 09:47'de ons başına 1,932.73 dolara indi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş, Cuma günü yüzde 1.7 aşağıda kapandıktan sonra yüzde 1.4 kayıpşa ons başına 26.4263 dolara indi.

Paladyum ve platin de değer kaybetti.

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