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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzman isim altın fiyatlarını değerlendirdi!

09.08.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Gram altının fiyatı 459 lira seviyelerine kadar düşerek 30 liralık bir kayıp yaşadı. Öte yandan altın ve para piyasalar uzmanı İslam Memiş düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirterek, "Altındaki düşüşün kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" yorumunda bulundu.

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Uzman isim altın fiyatlarını değerlendirdi!

Altın fiyatları cuma günü açıklanan ABD istihdam verilerinin ardından, yatırımcıların ABD'de hızlı bir toparlanmaya odaklanması ve parasal desteklerin beklenenden hızlı geri çekilebileceğine dair beklentilerle 4 ayın en düşüğüne geriledi. Ons altın 1.750 doların altına indi. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki sert değer kaybını takip etti. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir TV kanalında altına yatırım yapmak isteyen ve düğün yapacak olan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Ons altın Amerika tarafından açıklanan verilerin olumlu gelmesiyle birlikte piyasalarda toparlanma biraz daha hızlı sürecek. Özellikle FED'in faiz artırımı büyük ihtimalle gerçekleşecek beklentisiyle emtia fiyatlarında sert düşüşler gördük. Özellikle Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi çok önemli bir veriydi ve beklentinin üzerinde geldi

Cuma günü de bu veri açıklandıktan sonra altının ons fiyatında 50 dolarlık bir değer kaybı gördük. Bu gece Asya piyasaları açıklandıktan sonra da altının ons fiyatında tam 100 dolarlık sert bir satış gördük. İki işlem gününde tam 150 dolar değer kaybetmiş oldu.

"FED VE EMTİA TARAFINDA SAVAŞ BAŞLADI"

Bu değer kayıplarını bir manipülasyon olarak görüyorum çünkü dünya genelinde enflasyon artmaya devam ediyor. Doğal felaketlerle birlikte kalıcı enflasyonun devam edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu enflasyon beklentisinin olduğu her yerde veya enflasyonun olduğu her yerde altın gibi değerli madenler güçlüdür ve yükseliş trendini sürdürür. Ama ABD Merkez Bankası sürekli söylemlerinde enflasyonun geçici olacağını vurgu yapıyor. FED üyeleri de aynı şekilde. Dolayısıyla FED ve emtia tarafında bir savaş başladı bakalım bu savaşın sonucunda kim kazanacak.

Ama görünen şu ki beklenenden önce sürpriz bir şekilde baskılanan bir altın var. Dün gece tam 4 milyar dolarlık altın satışı gerçekleşti. Dolayısıyla da bu satışların sürüp sürmeyeceği bu haftaki kapanışlarda daha net bir şekilde görmüş olacağız.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Gram altın yine Cuma günkü veriden sonra 10 lira değer kaybetti. Ama dün gece tam 30 lira değer kaybettiğini ama şu anda da dengelendiğini gözlemliyoruz. 483-487 TL aralığında. Gram altın – TL fiyatının şansı onsa göre biraz daha fazla. Çünkü dolar kurundan destek görmeye devam ediyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

Dolar – TL kurundaki bu yukarı yönde hamleler yıl sonu da devam ederse gram altın – TL fiyatındaki bu baskılanma bu düşüşler aslında altın borcu olan düğün yapacak olan vatandaşlara veya altına yatırım yapacak olan vatandaşlara da bir alım fırsatı veriyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.

"ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN KALICI OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORUM"

Geçen yılki gibi agresif yükselişler yaşanmayabilir ama düşüşlerin de kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bu manipülasyon piyasası ve savaş devam ediyor. Mutlaka bir yön arayışında olacak altın fiyatları. Ama düşüşlerin kalıcı olmasıyla alakalı piyasadaki beklentiler, yani en azından doğal felaketleri görüyoruz, jeopolitik riskleri görüyoruz bunlar altının yükselişini destekleyen faktörler.

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