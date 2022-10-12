ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE! 12 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Piyasalarda dolara olan talep arttı. Altın düşüşe geçti. Peki, 12 Ekim gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? 12 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

12 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

12 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 995,95 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 996,83 lira satış fiyatı 997,03 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.595,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.530,00 TL satış fiyatı 6.607,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.309,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.271,00 TL alış ve 3.316,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.655,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Ekim itibariyle 1.636,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.511, TL TL

Tam altın satış fiyatı: 6.586,00 TL

