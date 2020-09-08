Altın fiyatları düşüyor mu? Altının yönü ne olur? Altın ne kadar olacak? İşte analistlerin değerlendirmeleri!

Altın düşüyor mu sorusu yaşanan güncel gelişmelerin ardından altına yatırım yapan ya da yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından sorulmaya başladı. Altın fiyatları güçlenen ABD dolarının ekonomik toparlanma ile küresel ticarete dair endişelere ağır basmasının sonrasında sert bir düşüş yaşadı. Peki bundan sonra altın ne kadar olacak? İşte merak edilen uzman altın yorumları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Altın düşer mi yükselir mi noktasında araştırmalar devam ederken AxiCorp stratejisti Stephen Innes, altının Amerika Birleşik Devletleri’nde yüklü tahvil arzları öncesinde değer kazanmasıyla beraber alıcı bulmakta zorlandığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Altın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin ile olan gerilimi artıracak açıklamalar yapması ve bu durumun Avrupa hisse senetleri üstünde baskı yaratmasına karşılık düşüş yaşadı.

Donald Trump tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada; ABD’nin Çin ile arasında olan ekonomik ilişkileri durdurma niyeti olduğu belirtildi. Aynı zamanda Trump, denizaşırı olarak istihdam yaratan ABD şirketlerinin cezalandıracağına ve Çin ile iş yapan firmaların federal ihaleleri kazanmasını yasaklayacağına dair açıklamalar yaptı. Altın fiyatları düşecek mi şeklinde meraklı araştırmalar devam ederken spot altın %1.2 düştü ve Londra saatiyle 12.48’de ons altın fiyatı olarak 1,908.10 dolara kadar geriledi. Ardından bir miktar toparlanma yaşayan altın yaklaşık 1,917 dolar civarında.