Altın fiyatları düşüyor mu? Altının yönü ne olur? Altın ne kadar olacak? İşte analistlerin değerlendirmeleri!

Altın düşüyor mu sorusu yaşanan güncel gelişmelerin ardından altına yatırım yapan ya da yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından sorulmaya başladı. Altın fiyatları güçlenen ABD dolarının ekonomik toparlanma ile küresel ticarete dair endişelere ağır basmasının sonrasında sert bir düşüş yaşadı. Peki bundan sonra altın ne kadar olacak? İşte merak edilen uzman altın yorumları...
Altın düşer mi yükselir mi noktasında araştırmalar devam ederken AxiCorp stratejisti Stephen Innes, altının Amerika Birleşik Devletleri’nde yüklü tahvil arzları öncesinde değer kazanmasıyla beraber alıcı bulmakta zorlandığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Altın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin ile olan gerilimi artıracak açıklamalar yapması ve bu durumun Avrupa hisse senetleri üstünde baskı yaratmasına karşılık düşüş yaşadı.
Donald Trump tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada; ABD’nin Çin ile arasında olan ekonomik ilişkileri durdurma niyeti olduğu belirtildi. Aynı zamanda Trump, denizaşırı olarak istihdam yaratan ABD şirketlerinin cezalandıracağına ve Çin ile iş yapan firmaların federal ihaleleri kazanmasını yasaklayacağına dair açıklamalar yaptı. Altın fiyatları düşecek mi şeklinde meraklı araştırmalar devam ederken spot altın %1.2 düştü ve Londra saatiyle 12.48’de ons altın fiyatı olarak 1,908.10 dolara kadar geriledi. Ardından bir miktar toparlanma yaşayan altın yaklaşık 1,917 dolar civarında.
Altın fiyatları yükselecek mi noktasında değerlendirmeler yapan Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee; temel göstergelerin altında yukarı yönü işaret ettiğini ama doların yönünün de altın için hala önemli olduğunu belirtti. Şu an için doların yukarı yönlü hareket gösterecek gibi göründüğünü aktaran Lee, Donald Trump’ın Çin’e ilişkin tutumunun 3 Kasım seçimlerinin yaklaşmasıyla artacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Bu durumun da altına destek verebileceğine işaret etti.
Katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Stratejist Yeliz Karabulut ise altın fiyatları konusunda kritik noktalarda olunduğunu ifade etti. Devamlı olarak 3 bin dolar seviyelerinin konuşulduğunu ancak bunun da altının doldurulması gerektiğini belirten Karabulut, bu seviyelere parasal genişlemeler, ekonomilerdeki ciddi stres ve paranın gidebileceği nokta bakımından sınırının bulunması nedeniyle riskten kaçış şeklinde gelindiğini değerlendirdi. Bundan sonrası için ekonomilerin toparlandığına dikkat çeken Karabulut, 2. dalga görülmemesi ya da ciddi bir türbülans yaşanmaması durumunda altın fiyatları ile ilgili olarak kademeli bir aşağıya doğru yeni hareket olduğunu düşündüğünü belirtti. Aynı zamanda 3 bin dolar seviyeleri için de ciddi bir hareket ile yeni bir hikayenin gerekliliğini düşündüğünü aktaran Karabulut, 1920 seviyesi için önemli bir eşik olduğuna dair görüşlerini paylaştı.
Vatandaşların yaşanan bu hareketlerin ardından altın düşecek mi ile ilgili soruları devam ediyor. Kısa vadeli bakıldığında 1920 seviyesinin üstündeki hareketlerin 2400 seviyesine doğru bir dalga oluşturduğunu aktaran Karabulut, buna karşılık 1920 seviyesinin altındaki gevşemeyle de kısa vadeli olarak 200 dolarlık bir hareket görülebileceğini düşündüğünü söyledi. Bu nedenle temkinli olunması gerektiğine dikkat çeken Karabulut, altın yükselecek mi noktasında dolar endeksinin de altının aşağıya çekebilecek bir etken şeklinde karşımıza çıkabileceğine değindi. Karabulut, 1900 seviyesinin altında risk gördüğünü ifade ederek uzun vadede 2000 dolar üstünde daha rahat hissedileceğini düşündüğünü aktardı.
2000 doların üstü için yönün yukarıya doğru olduğuna dair ifadelerin kullanılabileceği ancak şu anda ara bir noktada bulunduğu yönünde görüşlerini dile getirdi. Aynı zamanda Karabulut, 1920-1900 seviyelerinin kırılması durumunda altın fiyatları konusunda ciddi bir kopuşun yaşanabileceğini düşündüğünü aktardı. Şimdi vatandaşlar altın yükselir mi konusunda araştırmalar yapmaya devam ediyor ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.
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