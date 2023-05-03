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Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası ne olur? Saat 21.30’a dikkat! ‘Dumanı tüten ralliye yakıt vermek gibi’ diyerek duyurdular…

03.05.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın beklenen kararı ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından açıklanacak. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısında federal fon faizi beklendiği gibi oybirliğiyle 25 baz puan artırıldı ve yüzde 5,00 seviyesine çıkarıldı. Analistler bu toplantıda da 25 baz puan faiz artışı bekliyor. Karar öncesi altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın 2000 doların üzerine yükselirken, gram altın fiyatı da rekor seviyesine yakın hareket ediyor.

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası ne olur? Saat 21.30’a dikkat! ‘Dumanı tüten ralliye yakıt vermek gibi’ diyerek duyurdular…

Piyasalar bir taraftan bankacılık gündemiyle boğuşurken, bir taraftan sıkılaşma döngünün sona ermesi beklenen bu akşamki Fed beyanatını bekliyor. Fed’in 25 baz puan ile faiz artırım döngüsünü bitirmesi beklenirken, yılın kalanına ilişkin beklentiler merak ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Tüm dünya piyasalarının yakından takip ettiği karar TSİ 21.00’da açıklanacak. Faiz kararının ardından her zaman olduğu gibi Fed Başkanı Jerome Powell'ın 21.30’daki basın toplantısı izlenecek.

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FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

ABD’de enflasyon Fed’in hedefinden uzak kalmaya devam ederken, bankalara uygulanan sıkı kredi koşullarının ekonomi üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Hatta bunun hafta içinde beklenen 25 baz puanlık faiz artırımından daha çok etki oluşturacağı görüşü hakim.

Piyasanın Mayıs toplantısı için 25 baz puanlık faiz artırım beklentisi hem son toplantının tutanaklarına, hem de nokta tahmin tablosundaki üye görüşüne dayanıyor. Ayrışan kısım ise piyasanın yılın sonuna kadar 50 ila 100 baz puanlık faiz indirimi beklerken, Fed’in Mart ayı toplantısında yayımladığı projeksiyonlarda daha katı bir tutum göstermesiydi.

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EYLÜL AYI SONRASI İNDİRİM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Ancak ABD’de tüketici kanadından canlılık sürse de, işletmeler tarafında baskılanma söz konusu. Öte yandan istihdam piyasasında soğuma belirtilerine ek olarak, enerji fiyatlarının baz etkisiyle enflasyona yapacağı katkının yaz ortalarından itibaren gevşeyebileceği düşünüldüğünde, Eylül ayı ve sonrasında uygulanabilecek 50 – 100 baz puan aralığındaki indirim ihtimali artış gösteriyor.

Piyasa beklentisine karşın, Fed’in verdiği güvercin mesajların yanında faiz beklentisini katı tutması da bankanın duruşuna ilişkin kafa karışıklığı oluşturuyor. Dolayısıyla Mayıs kararlarına ilişkin soru işareti çok az olsa da, beyanatın içeriğine ilişkin oldukça fazla belirsizlik söz konusu. Bunun da beyanatla birlikte fiyatlamalara yön veren ana unsur olacağı ifade ediliyor.

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POWELL’IN SÖZLERİ ALTINA YÖN VERECEK

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Fed’in bankacılık sektörü hakkında ne düşündüğü önemli. Bu yüzden, Powell’ın yapacağı herhangi bir yorum altın fiyatları için ivmeyi yenilemesi mümkün. CompareBroker.io baş analisti Jameel Ahmad, şu yorumu yapıyor:

“Özellikle altın fiyatları, 2023’ün büyük bir bölümünde kademeli bir yükseliş gösterdi. Ayrıca, Bankacılık sektöründe daha fazla stres olduğuna dair bu tür endişe verici göstergeler var. Bunun da son haftalarda dumanı tükenen bir ralliye gerekli yakıtı eklemek için potansiyel bir katalizör olması mümkün.”

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FAİZ KARARI ÖNCESİNDE ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları kritik günde yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Bu kapsamda ons altın fiyatı yeniden 2000 doların üzerine yükselerek bugün 2024 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Ons altın ve dolar/TL kurundaki yükseliş ile gram altın fiyatı da rekor seviyelere yakın seyrediyor. Altının gram fiyatı ekranlarda 1.261 lira seviyelerinde bulunurken, kuyumcularda ise ortalama 1.330 TL’den satışa sunuluyor.

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