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Altın fiyatları Fed toplantısı sonrasında yükselecek mi? Uzmanlar altının fiyatlarının nasıl etkileneceğini açıkladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Altın fiyatları Fed'in toplantısının ardından nasıl pozisyon alacağı merak ediliyor. Fed'in bu toplantıyla birlikte hedeflediği enflasyon ortalamasının nasıl etkileri olacak merak ediliyor. İki gün sürecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı Çarşamba gününe kadar sürecek ve akşam sonlanacak. Altın fiyatlarını Fed toplantısı nasıl etkileyecek merak edenlerin gözleri toplantıya çevrildi. Uzmanlar altının fiyatlarının nasıl etkileneceğini açıkladı.

Altın fiyatları Fed toplantısı sonrasında yükselecek mi? Uzmanlar altının fiyatlarının nasıl etkileneceğini açıkladı!

Altın fiyatlarının kritik Fed toplantısının ardından ne olacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı Çarşamba akşamına kadar sürecek. ABD merkez bankasının toplantıya enflasyon yaklaşımına dair detaylı bilgi vermesi bekleniyor. Akşam saatlerinde bitecek toplantının ardında Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı düzenleyerek açıklama yapacak. Fed toplantısı sonrası altın hangi yönde rota belirleyecek araştırılıyor.

Altın fiyatları Fed toplantısı sonrasında yükselecek mi?

Fed'in gösterge faizi sıfır seviyesi yakınlarına düşürmesinden altın fiyatları olumlu yönde etkilendi. Fed ekonominin toparlanmasına kadar faiz artırımı yapılmayacağını duyurmuştu. Fed'in toplantı sonrası bu kararını desteklemesi bekleniyor. Singapur'da GoldSilver Central Pte idari direktörü Brian Lan açıklama yaparak altın fiyatlarının Fed toplantısından çok etkilenmeyeceğini, yukarıda belirtilen batta kalmaya devam edeceğini belirtti. Brian Lan, "Altın birkaç haftadır 1,902-1,995 dolar aralığında seyrediyor ve konsolide oluyor görünüyor. Powell'ın geçen ayki açıklamasının ardından, Fed'in bu akşam önemli bir duyurusunun olmasını beklemiyoruz ve faizlerin birkaç yıl daha düşük ya da sıfır seviyesi yakınlarında tutulacağından bahsedilecek" dedi ve "Kovid pandemisi birçok ekonomiyi ve işletmeyi çok kötü etkiledi. Bu nedenle yatırımcılar zaten faizlerin bir süre daha düşük kalacağını biliyor. Buna bağlı olarak, altın fiyatlarının Fed toplantısından fazla etkilenmesini beklemiyoruz ve muhtemelen yukarıda bahsettiğimiz bantta kalmaya devam edecek" şeklinde görüş bildirdi.

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