ALTIN FİYATLARI FIRLADI 25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA! 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları 25 Mayıs Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 25 Mayıs tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 25 Mayıs 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü son dakika altın fiyatları...

25 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 25 Mayıs Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 966,24 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 966,544 lira satış fiyatı 966,72 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.368,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.283,00 TL satış fiyatı 6.347,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.196,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.146,00 TL alış ve 3.184,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.597 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Mayıs itibariyle 1.574,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.592,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

TAM ALTIN ALIŞ: 6.170,00 TL

TAM ALTIN SATIŞ: 6.255,00 TL



