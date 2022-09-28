Altın fiyatları fırtınaya kapıldı! Gram ve ons altın dibi gördü: Altın fiyatları için düşüş sürecek mi?

Son dakika: Gram altın fiyatlarına yön veren ons altın fiyatları dün 2,5 yılın en düşük seviyesi olan 1600 dolara kadar geriledi. Altın fiyatlarının düşmesinde doların küresel piyasalarda rekor seviyeye ulaşması ve ABD Merkez Bankası Fed’in daha agresif faiz artırımı beklentileri etkili oldu. Dolar endeksi 114,7 ile 20 yılın yeni zirvesini test etmesinin ardından 114,5'te dengelenirken, altının ons fiyatı bugün 1628 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise dolar/TL kurundaki yeni rekorlara rağmen haftanın üçüncü işlem gününde son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı bugün 960 liraya kadar gerilemesinin ardından şu sıralarda 964 liradan satışa sunuluyor.

FED DOLARI DESTEKLİYOR

Küresel piyasalar, Avrupa ve Çin başta olmak üzere küresel ekonomide yavaşlamayı fiyatlarken merkez bankaları ise enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasına ağırlık veriyor. Bu konuda Fed’in diğer merkez bankalarından önde olması doların da bu yılki yükselişini destekliyor. Fed, bu ay da faizi üçüncü kez 75 baz puan oranında artırdı. Komite üyeleri bu yıl faizin yüzde 4,25 – 4,50 aralığında olmasını bekliyor.

Toplantı sonrası Fed yetkilileri şahin mesajlar vermeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell, Cuma günkü konuşmasında eşi benzeri görülmemiş zorlu bir süreçten geçtiklerini, ancak enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını söyledi.

DÖRDÜNCÜ KEZ 75 BP’LIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Fed yetkililerinin çoğu enflasyon konusunda önden yüklemeli politikayı destekliyor. Bu ayki toplantıda 2023 içinde faiz indirimi olasılığına kapılar kapatılmıştı. Ancak piyasalar 2 Kasım’da yapılacak FOMC toplantısında komitenin dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmasına bugün itibarıyla yüzde 67 oranında olasılık veriyor. Açıklanacak TÜFE ve istihdam verilerinin de fiyatlamada etkili olacağı ifade ediliyor.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN UYARI

RJO Vadeli İşlemleri kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, gelişmeleri şu şekilde yorumluyor:

“Güvenlik söz konusu olduğunda şehirdeki tek oyun altın değil. Para ABD hazinelerine de gidiyor. Altının görünümü Federal Rezerv’e de bağlı. Altın yatırımcısıysanız, şu anda atlatmanız gereken bir tür fırtına var.”

OANDA kıdemli analisti Edward Moya ise, “Dolardaki hareket bitmedi. Bunun da altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmesi mümkün” diyor.

“GÖRÜNÜM ORTA VADEDE KASVETLİ”

Kinesis Money piyasa analisti Rupert Rowling de, “Merkez bankalarının geçen haftaki faiz artırımları serisi altını kısa vadeli ağır baskı altına soktu. Bankaların önümüzdeki aylarda rotasını değiştirmesi beklenmiyor. Bu yüzden, orta vadeli görünüm de değerli metal için kasvetli görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“ALTIN YATIRIMCILARI, BU UMUDA SARILACAK”

Rowling, bu hafta sonu, tüketici fiyatlarının hala daha hızlı bir şekilde yükseldiğini ve zirveye hala ulaşılamadığını göstermesi beklenen bir dizi enflasyon verisinin geleceğini hatırlatıyor. Analiste göre bu, enflasyonu yüzde 2 civarındaki hedef rakamlarına geri getirmek için faiz artırımlarını kullanan merkez bankalarının şahin stratejilerini güçlendirecek. Bu yüzden analist, yükselişin şu anda uzak bir umut olduğunu söylüyor. Bu bağlamda Rowling, şu açıklamayı yapıyor:

“Altın yatırımcıları, enflasyonun yakında zirveye çıkacağı ve son aylarda altının fiyatını şimdiye kadar aşağı çeken bu faiz artışlarının nihayet yumuşayacağı umutlarına sarılacak. Ancak, muhtemelen bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.”



