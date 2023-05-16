Altın fiyatları geriliyor! Seçim sonrası beklentiler boşa çıktı: İşte gram altındaki düşüşün sebebi...

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izliyor. Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Borçlanma tavanı artmaz ise 1 Haziran'dan sonra temerrüde düşebiliriz” açıklamasını yaptı.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Ülkedeki borç limiti krizinin varlık fiyatlarını baskılarken, bir yandan da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlik yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda haftanın en kritik gününün Cuma olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Fed Başkanı Powell Cuma günü (19 Mayıs) saat 18:00’da konuşacak. Powell’ın açıklamalarının piyasaya az da olsa ışık tutması bekleniyor.

FED’İN DAHA ISRARCI OLMASI GEREKECEK

Ülkede enflasyonun düşmesine rağmen güçlü kalan istihdam ve ücret artışı Fed’in faiz tavanının 5,75’te açıklamayacağına dair spekülasyonlara yol açıyor. Öte yandan üyeler yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 3,5 seviyelerine kadar düşmesini bekliyor. Uzmanlar ise konuya ilişkin, “Eğer enflasyondaki düşüş devam ederse Fed faiz artışlarında daha fazla ısrarcı olmaması gerekecek” şeklinde yorum yapıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 20'nin üzerine çıktı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Tüm bu gelişmelerle altına olan güvenli liman talebinin, bu yıl ABD'de ekonomik yavaşlama korkusuyla desteklenmeye devam etmesiyle altın 2.000 dolar desteğini korudu. Ons altın fiyatı bugün 2012 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Yurt içinde gram altın fiyatı da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin hemen ardından düşüş yaşadı. Uzmanlar ekranlarda 1.272 TL ancak kuyumcularda 1.334 TL olan altının gram fiyatındaki düşüşün sebebini açıkladı.

İŞTE DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

“Normalde altın risk dönemlerinin güvenli limanıdır. Bu nedenle siyasi veya ekonomik belirsizlik döneminde yatırımcılar ilk önce altına koşar. Fiyatı arz ve talep yanında altının ons fiyatından ve dolar kurundan etkilenen gram altında iç talep düşüşü etkili olmaya başlamış gibi görünüyor” ifadelerini kullanan uzmanlar, bu durumun seçim öncesi satın alınan beklentilerle alakalı olduğunu dile getiriyor.

Altın yatırımcılarının seçim sonrasında dövizde hareket beklentisiyle altın fiyatlarında sert bir yukarı seyir öngördüğü belirtiliyor. Fakat seçim sonuçları mevcut politikalarda değişiklik öngörüsü getirmediği için dolarda kontrollü politikanın devamı ihtimali öne çıkıyor. Bunun da seçim öncesinde alınan gram altın pozisyonlarının satış dönmesine neden olduğuna dikkat çekiliyor.

İSLAM MEMİŞ: ‘İKİNCİ MANİPÜLASYON PİYASASI’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Gram tarafı oldukça yüksek olduğundan o tarafta da sert düşüşler bekliyorum. Seçimin ikinci tura kalması, ikinci manipülasyon piyasasını göreceğiz” demişti.



