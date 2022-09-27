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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL: 27 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

27.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Eylül 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,4812 TL'den gerçekleştiren Amerikan Doları bugün 18,4783 TL alış, 18,4816 TL satış fiyatından işlem görüyor. Ayrıca gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları ile ilgili sorgulama yapıyor. Peki, 27 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Eylül gram, tam, yarım, çeyrek ve ve cumhuriyet altını fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL: 27 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 27 Eylül Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunur. ABD Doları bugün 18,4783 TL alış, 18,4816 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak edildi. Peki, 27 Eylül Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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27 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 963,00 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 968,51 lira satış fiyatı 968,68 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.496,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.419,00 TL satış fiyatı 6.528,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.268,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.209,00 TL alış ve 3.283,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.629,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Eylül itibariyle 1.610,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.638,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.413,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.521,00 TL

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