Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı?

Altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 80 bin 184,25 lira, işlem miktarı ise 911,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 449 milyon 27 bin 448,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler Ticaret ve AG Kıymetli Madenler AŞ şeklinde sıralandı.

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?



