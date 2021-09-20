Altın fiyatları hareketlendi! Fed toplantısı baskısı arttı

Altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararında. Piyasalar Fed'in yapacağı açıklamalara odaklanmışken varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi ve faiz indirimi ihtimali altın fiyatları üzerinde baskı yapıyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişle dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.

Kararın açıklanmasına çok kısa bir süre kala ons altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Ons altın 1800 Dolar olan psikolojik eşiği aşağı doğru kırdı ve 1740 dolar seviyelerine kadar geriledi.

ONS ALTIN

Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.800 doların üzerine tırmanan ons altın, küresel büyümenin kuvvetli bir şekilde devam edeceğine ve varlık alımlarının yakında azaltılabileceğine dair beklentilerle haftayı 1.753 dolar civarında kapatmıştı. Bu haftaya da düşüşle başlayan ons altın, pazartesi 1.747 dolar civarında işlem görüyordu.

Ons altın gün içinde en düşük 1742 dolar, en yüksek 1755 dolar seviyesini gördü.

"FIRSAT MALİYETİNİ ARTIRACAK"

Bloomberg'te yer alan habere göre, Philip Futures Kıdemli Emtia Müdürü Avtar Sandu, Fed’in varlık alımı azaltımına gidip gitmeyeceğinin hala tartışmalı konulardan biri olduğunu belirterek, “Fed’in teşvikleri azaltması tahvil faizlerini yukarı taşıyarak altın üzerinde baskı yaratabilir. Bu da faizsiz bir varlık olan altını portföyde tutmanın fırsat maliyetini artıracaktır” dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel düşüş gösterse de dolardaki yükseliş kayıpları bir miktar azaltıyor. Gram altın gün içinde en düşük 484 lira, en yüksek 488 lira seviyesini gördü. Saat 07:39 itibarıyla 486.1 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 793,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 802,10 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.153,70 satış fiyatı ise 3.193,70 TL.

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.586,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.603,10 lirada konumlanmış durumda.



