Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak? Sabit kalması bekleniyor

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18'i Eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 20 ekonomistten 18'i politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ise TCMB'nin faiz indirimlerine bu ay başlayacağını düşünüyor. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi bekleyen kuruluş, yıl sonuna kadar da 150 baz puan indirime gidilmesini bekliyor.

Faiz indirim düşünceleri TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmanın ardından oluştu. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı konuşmada TCMB'nin odağının manşet enflasyondan çekirdek enflasyona kaydığının mesajını vermişti.

Çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 16,76 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında bu rakam yüzde 17,22 idi.

Enflasyon rakamları ağustos ayında yüzde 19.25 ile TCMB'nin politika faizi olan yüzde 19'u aşmıştı.

Ekonomistler, bu odak değişiminin faiz indirim sinyali olabileceğini belirtiyor.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, faiz kararını 23 Eylül Perşembe günü saat 14:00'da açıklayacak.



