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Altın fiyatları hızla düşüyor! Rağbet her geçen gün artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sonrasında vatandaşların altına olan ilgisi arttı. Altına yatırım yapacakları uyaran kuyumcular, en güvenli yatırımın altın olduğunu söyledi.

Son on gün içerisinde altın fiyatlarının hızla düşmesi ile vatandaşların altına olan ilgisi yeniden arttı. İleriye dönük olarak yatırım yapmayı düşünerek altın almak isteyen ancak yüksek fiyatları nedeniyle beklemeye geçen vatandaşlar, düşen altın fiyatları sonrası kuyumculara koştu. Ellerindeki birikimleri yatırıma dönüştürmek isteyenleri uyaran İzmitli kuyumcular ise elinde altın olanların paniğe kapılmamasını, en güvenilir yatırımın altın olduğunu söylediler. Altın fiyatlarının para politikaları toplantısında çıkacak kararla göre şekilleneceğini ifade eden kuyumcu işletmecisi Faruk Mamik, “Bir faiz artırımı olup olmayacağı ile ilgili bir beklenti var piyasalarda. Tabi altında da ciddi anlamda çıkış ve düşüşler yaşandı bu on gün içerisinde 565’a kadar altın fiyatları yükseldi. Daha sonra 530’lere kadar gerileme oldu. Eğer faizde artış olursa altında da gerileme olacağını düşünüyoruz. Türkiye de en güvenilir liman altın bunu göz ardı etmemek lazım” dedi.

'ALTIN HER ZAMAN UZUN VADE DE KAZANDIRIYOR'

Altın fiyatlarının düşmesi sonrası vatandaşların altına olan talebinin arttığını belirten Mamik, “Fiyatların yükselişinde de ciddi bir talep oluyor. Düşüşünde de panik halinde olduğu için vatandaşlarımız altınlarını bozmaya çalışıyorlar. Bir kuyumcu olarak şunu söylemek isterim çok paniğe kapılmamak lazım, sabırlı olmak lazım. Altın her zaman uzun vade de kazandırıyor, kısa vadede de vatandaşların altınlarını bozdurmalarını tavsiye etmiyoruz. Dolara, Euro’ya yatırımdansa altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

FİYAT FARKI KUYUMCUYU DA VATANDAŞLARI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR

Fiyat yükselişlerinden memnun olmadıklarını söyleyen Mamik, “Bu aralar çok fazla altın alımı oluyor. Altına talep fazla oldu. Altın fiyatlarının düşüş ve yükselişlerinden vatandaşlarımızın hiç biri memnun değil. Ciddi anlamda bir fiyat farkları oluşuyor. Bu fiyat farkı da hem kuyumculuk sektörünü hem de vatandaşları da zor durumda bırakıyor. Pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması satışımızın yüzde 50, yüzde 60’ını etkiledi” şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ DUYUNCA KUYUMCUYA KOŞTU

Fiyatlar düşmesini değerlendirmek amacıyla altın almaya geldiğini belirten Atamer Cambazlar ise, "Evlilik yıl dönümümüz var. Eşime hediye almak için geldim. Altın fiyatlarının düştüğünü duydum, onun için altın almaya karar verdim. Bu ara altın fiyatları düştü ileriye dönük yatırım yapmak için hem de hediye almak güzel bir fikir bence. Şu an sun'i indirimde olduğunu altın fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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