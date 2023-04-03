Altın fiyatları için 3 tarih, 3 tahmin! Kritik veri öncesi tek tek açıkladılar: ‘İlk tepki altında olur…’

OPEC+'nın beklenmedik şekilde üretimi kısma kararı almasının Fed'in faiz artıracağı beklentilerini artırarak ABD dolarını güçlendirmesi ons altın fiyatını vurdu. Ons altın bu sabah 1950 doların altını test etmesinin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,9 düşüşle 1952 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 1.205 lira seviyesinde yönünü aşağı çevirmiş durumda.

Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 1.973 TL, Cumhuriyet altını 8.330 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.184 TL’den satışa sunuluyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

Analistler, faiz oranlarının beklentilerden daha uzun süre yüksek kalmaları potansiyelinin güçlenmesinin altın fiyatını zayıflattığını belirtiyorlar. "Altın fiyatı şu anda 1900 dolar seviyesine doğru bir aşağı harekete kırılgan" değerlendirmesini yapan analistler, Fed'in Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırması olasılığının yüzde 58'e yakın olduğuna işaret ettiler.

Ayrıca, ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yavaş da olsa gerilemesinin Fed'in elini rahatlatmasına karşın iş gücü piyasalarındaki sıkı seyrin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirten analistler, bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkat çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasada oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

TD SECURITIES’TEN ALTIN TAHMİNİ

TD Securities analistleri ise altın fiyatlarının ortalama olarak ikinci çeyrekte 1.975 dolara, üçüncü çeyrekte 2.050 dolara ve dördüncü çeyrekte 2.100 dolara çıkacağını tahmin ediyor.

“İLK TEPKİ ALTINDA OLUR”

Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman, altın piyasasının kısa vadede bazı kayıplar yaşayabileceği konusunda uyarıyor. Analist, “Bazı aşağı yönlü riskler var. Hisse senetlerindeki bir rahatlama rallisi altından bir miktar para çıkarabilir” diyor.

Millman’a göre, sağlam bir destek seviyesi 1.900 dolar ve 1.850 dolar civarında ve yakın direnç ise 2.000 dolar ve ardından 2.060-70 dolarda duruyor. Buradan hareketle analist, “Altın vadeli işlemlerinde short ve long işlemlere baktığınızda, duygu hala oldukça nötr. Dolar veya ABD ekonomisinde olup bitenler gibi halkın algısında bir dalgalanma görürseniz, bu durum hissiyatı değiştirebilir. Bu durumda buna ilk tepki verecek olan altın fiyatı olur” şeklinde değerlendirmede bulunuyor.



