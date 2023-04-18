Altın fiyatları için bayram sonrasını işaret ettiler! 1000 dolarlık fark herkesi şaşırttı: Düğün sezonu öncesi gram altın için 1.500 TL tahmini...

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,36 düşüşle 1.244 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından bugün 1.253 liraya kadar yükseldi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı dün artan satış baskısının ardından 1.981 dolarla 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Altının onu şu sıralar 2.016 dolardan değerleniyor.

25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI FİYATLANIYOR

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin devam etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yol haritasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini ifade ederek, söz konusu durumun altının ons fiyatını baskıladığını belirtti. Tahvil piyasalarında satış baskısının öne çıktığını ve ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'le 22 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını kaydetti.

ARADA 1000 DOLARLIK FARK BULUNUYOR

Altın fiyatları bu gelişmelerle dalgalı bir seyir izlerken yatırımcılar özellikle düğün sezonu öncesinde ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt arıyor. Fiyatların yönüne ilişkin merak edilen bu soruya yanıt veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dış piyasa ile yurt içindeki makas aralığına dikkat çekerek, “İçeride dolar/TL ve euro/TL yeni zirve yapmış durumda. Piyasalarda 20 lira üzerinde işlem gören bir kur var. Böyle olunca gram altın fiyatı yükselişine devam etti. Özellikle 1.300 TL’ye yaklaşan bir seyir izledik. Kuyumcularda 1.290-95 TL seviyeleri görüldü. Buradan da ons altındaki geri çekilme ile bir düşüş oldu. Altın fiyatları üzerinde gün içinde dolar/TL fiyatı belirleyici olacak. Yurt içinde altına olan fiziki talebin arttığını görüyoruz. Bu da dış piyasa ile iç piyasa arasında makasın açılmasına sebep oluyor. Kilogram bazına göre altın fiyatları dış piyasalara göre 1.000 dolar daha yüksekten işlem görüyor. Bu da talep ve bayram öncesi ithalattaki sınırlamadan dolayı kaynaklanıyor. Yani bayram sonrasında yeni ithalat yapılması ile beraber aradaki fark kapanabilir” şeklinde yorumda bulundu.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN YENİ TAHMİN

Gram altın fiyatı için de tahminde bulunan uzman isim önce 1.350 seviyesini işaret ederek yükselişin 1.500 TL’ye kadar gidebileceğinin altını çizdi ve şunları dile getirdi:

“Bu sene görünen o ki hem içeride hem dışarıda yüksek enflasyon, doların zayıf seyredeceği beklentisi, jeopolitik gerginlikler, Fed’in faiz artırımına son vermesi ile altındaki baskının kalkması yeni zirvelere yol yapabilir. Önümüzdeki aylar itibarıyla ons altında 2.100-2.150 dolar seviyeleri görülebilir. Dış piyasadaki bu güçlü görünüm iç piyasaya da yansıyacaktır. Dolarda yükseliş bir miktar daha devam edebilir. Bu nedenle gram altın fiyatını çarpan etkisiyle yukarıya taşıyabilir. İlk etapta 1.350 TL seviyeleri geçmesi halinde 1.400 ve 1.500 seviyelerini görebiliriz. Bu da altın yatırımcısını çok üzmeyecek anlamına geliyor.”



