Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Son dakika... Altın fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gün içerisinde sıklıkla takip edilen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılırken, 28 Ocak Salı günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. Fed faiz kararı sonrasında altın gram ve ons fiyatı için tahminde bulunan İslam Memiş’ten kritik yorum geldi.

Fed’in faiz kararını sonrasında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Sosyal medyada dolar uçacak, sert yükselecek diye manipülasyonlar başladığını. Sosyal medyadaki bu paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, Şubat ayında kurdaki düşüş beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

İslam Memiş'in konuşmasının satır başları şu şekilde;

"Yaklaşık bir aydır Merkez Bankası'nın faiz kararına ve devamında 26 ocak tarihinde Fed'in faiz kararına dikkat çektim. Bu süreçler TCMB'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ve bunun döviz kurlarında bir yükselişe neden olmayacağını o yüzden korku ve panikle birikimlerimize yön vermememiz gerektiğini ifade etmiştim.

Merkez Bankası'nın ve Fed'in faiz kararı öncesi sosyal medyada dolar uçacak, sert yükselecek diye manipülasyonlar başladı. Sosyal medyadaki bu paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, Şubat ayında kurdaki düşüş beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

"SEPET YAPAN ŞANSLIDIR"

"Fed'in zaten faizleri artırmayacağı bekleniyordu, burada bir sürpriz yok. Ancak Fed'in Mart ayında bir faiz artırım süreci, özellikle doları uluslararası piyasalarda bir değer artışına neden oldu ama bir de sosyal medyada dolar uçacak diyenlere karşı lütfen sakin olun. Dolarda düşüş öngörümüz devam ediyor. Bizim sepetimizde dövizimiz var, altınımız var, gümüşümüz var ve TL'miz var.

Dolayısıyla bizim sepetimizde bu varlıklar olduğu için düşese de yükselse de bizim umurumuzda değil. Biz bir aydır sepet yaptık düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdik. Bu sepet yapmamızın gayesi neydi; Türkiye'de finansal okur-yazarlılığı artırmak. Türkiye'de hiç bir yatırımcının tek bir enstrümana bağlı olarak aylarca beklemesini önlemek. Bir yatırımcıdan döviz alıp aylarca yükseldiği zaman düştüğü zaman panik alımları panik satışları yapmasının önüne geçmek için sepet yaptık. İnsanların çeşitliliği ve alığını artırmak için sepet yaptık."

"Eğer uzun vadeli bir yatırımcı olmadıysa parasını tek bir enstrümana bağlamışsa, sert düşüşlerde panik olup ters pozisyon alıyorlar, sert yükselişlerde daha fazla terse düşmeye devam ediyorlar. Biz Türkiye'de insanları ters köşe yapmamak için sepet alışkanlığını söylüyoruz. Sepet yapmak hep vardı, bu yeni bir şey değil ama insanlar bunu uygulamıyordu. Sepet yapan şanslıdır, Sepet yapan huzurlu bir uyku, rahat bir nefes, iyi bir yatırımcı alışkanlığını kazanmış olur. Sepet yaparak uykularınızın kaçmasını önüne geçersiniz. 24 saat televizyon ve telefon ekranında fiyatları yükseldi mi düştü mü diye ne olacak soruları atarsınız kafanızdan ve fiyatlar ne olursa olsun kazanan ben olacağım diyeceksiniz. "

