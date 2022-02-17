Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama: Bu üç madde kritik! "Yıl sonunda bu seviyelerde olacak"

Altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair korkuların hafiflemesi üzerine güvenli liman cazibesinin sekiz ayın zirvesi olan 1880 dolardan sert bir düşüş yaşayarak 1850 dolar seviyelerine çekilmişti.

Yatırımcılar Fed’in ne kadar şahinleşebileceğine ilişkin ipuçları yakalamak amacıyla dün FOMC toplantına odaklanırken, toplantı tutanaklarında enflasyon riskinin yukarı yönlü olduğu ve enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artış patikasının gerekebileceği açıklandı.

Ayrıca yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi.

ONS ALTIN

Rusya’nın tansiyonu düşüren açıklamaları sonrasında yüzde 1’e yakın değer kaybeden ons altın, perşembe günü yeniden yükselerek 1873 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, Rusya - Ukrayna gerginliğinde tansiyonun daha da düşmesi halinde güvenli liman olarak altına yönelmiş yatırımcıların satışlarının gelebileceğini ve fiyatın 1831 dolar/ons desteğine doğru geri çekilebileceğini belirtiyorlar. Buranın altında ise 1820 dolar/ons desteği bulunuyor.

GRAM ALTIN

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, perşembe günü 819 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN İÇİN 2022 YIL SONU TAHMİNİ

London Bullion Market Association (LBMA) kısa süre önce yıllık değerli metal tahmin anketini yayınladı. Genel olarak, rapor 2022’de altın konusunda tarafsız. Ortalama olarak, analistler altın fiyatlarının bu yıl, geçen yıla kıyasla genel olarak yatay olacağını tahmin ediyor. 2021’de ortalama altın fiyatı 1799 dolardı ve 1802 dolara yükselmesi bekleniyor.

LBMA anketi, 34 analistin tahminlerinin ortalamasını içeriyor. En büyük ayılar altının ortalama fiyatının 1.630 dolara kadar düşeceğini tahmin ederken, en düşük olanı 1.500 dolar seviyesini bekliyor. Bu arada, en büyük boğalar ortalama altının fiyatının 1.965 dolar olacağını öngörürken, en yüksek fiyatın 2.280 dolar olması bekleniyor.

Sarı metalin bu yılki performansının en önemli üç unsuru Fed’in para politikası, enflasyon ve hisse senedi piyasası performansı. Analistler geçtiğimiz yıl altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsurların jeopolitik faktörler, koronavirüs pandemisinin etkisini ve ekonomik iyileşme hızı olduğunu düşünüyordu.



