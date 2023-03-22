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Altın fiyatları için gergin bekleyiş! Fed faiz kararı öncesi yeni tahmin: 100 dolar birden yükselttiler

22.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları rekor seviyelere yükselmesinin ardından bu akşam 21'de açıklanacak Mart ayı Fed faiz kararı öncesinde düşüşe geçti. Ons altın fiyatları 2000 doların, gram altın fiyatı ise 1.200 liranın altına çekildi. “Fed faiz kararı ne olacak?”, “Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?” gibi sorulara yanıt aranırken tahminler bir bir ortaya çıktı. Altın gram fiyatı için kuyumculardan uyarı gelirken, araştırma şirketi Fitch Solutions ise ons altın tahminininde 100 dolarlık artışa gitti.

Altın fiyatları için gergin bekleyiş! Fed faiz kararı öncesi yeni tahmin: 100 dolar birden yükselttiler

Dünya piyasalarının gözü kulağı bugün de devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC toplantısından çıkacak sonuca çevrildi. Fed öncesi döviz kanadında zayıflık dururken, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizinin de etkisiyle altın fiyatları son bir yılın zirvesine oturdu. Böylece gram altın fiyatları için sene başından bu yana getiri yüzde 10 olurken, dolar/TL’nin yükseliş oranı yüzde 1,7 ile sınırlı seviyede kaldı.

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MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dün başlayan ve bugün de devam eden Fed toplantısının ardından Başkan Jerome Powell’ın Mart ayı Fed faiz kararını duyurması bekleniyor. Saat 21.00’de faiz kararı ve toplantı metni açıklanacak. 30 dakika sonra ise başkan Powell konuşacak.

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FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Ülkede son enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesine karşılık çekirdek enflasyonda yaşanan yükseliş piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Ancak ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması sonrasında masada bulunan 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yerini 25 baz puana bıraktı. Hatta bazı ekonomistler Fed'in faizi sabit tutabileceğini de belirtti.

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ENDEKS DÜŞERKEN DOLAR/TL KURU ZİRVEDE

Tüm bu gelişmelerle Fed öncesinde dolar endeksi bugün bir buçuk ayın en düşük noktasını görürken, 102,6 seviyelerinde hareket ediyor. Tahvil ve hisse senedi piyasasında sert kayıplar yaşanmasına karşın döviz piyasasında keskin hareketler yaşanmadı. Dolar/TL ise bu süreçte en az oynaklık gösteren döviz çiftlerinden oldu, ancak kur fiyat olarak rekor seviyeden işlem görüyor. Geçtiğimiz haftayı 19 seviyesinde kapatan kur, bu hafta 19,03 üzerinde işlem görüyor.

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ALTIN YÖNÜNÜ REKORDAN AŞAĞI ÇEVİRDİ

Bankacılık sistemine duyulan endişenin risk iştahını düşürmesi ve güvenli liman talebini artırması ile ons altın 2.000 doları aşarak son bir yılın en yüksek seviyesine yükselmişti. Yurt içinde de gram altın fiyatı ons hareketine bağlı rekor seviyeye ulaştı. Gram altın 1.229 TL, çeyrek altın 2.035 TL’ye ve Cumhuriyet altını 8.237 TL’ye çıkarak tarihi yüksek seviyeyi gördü.

Bugün piyasalardaki satışların azalması ve dolardaki düşüşün durması ile ons fiyatı 1.941 dolara inerken altın gram fiyatı da yeniden 1.200 TL’nin altına çekildi. Şu sıralar gram altın 1.186 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın 1.939 TL, Cumhuriyet altını 8.184 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.165 TL’den alıcı ile buluşuyor.

ALTIN

KUYUMCULARDAN ‘ALTIN’ UYARISI

Altın rekordan dönerken kuyumcular vatandaşlara uyarıda bulundu. Yükselişin devam edeceğini belirten kuyumcular ‘altınınızı bozdurmayın’ dedi. Kuyumcu Faruk Yüksel, “Bir ay öncesine kadar 900’lerden bahse diyorduk. Şimdi 1.200’lerde. 300 lira kâr yaptı. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de ABD’de 3 bankanın batması ve insanların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebinin artması oldu. Böylece gram altın fiyatları yükselişe geçti” dedi.

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FITCH SOLUTİONS, 2023 İÇİN ONS ALTIN FİYATI TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Fitch Solutions, bankacılık sektöründeki kargaşanın ortaya çıkardığı resesyon korkularının yatırımcıların güvenli limanlara yönelişini hızlandırdığını belirterek 2023 için altın fiyatı tahminini yükseltti.

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2023 için altın fiyatı tahminini 1850 dolar/ons seviyesinden 1950 dolar/ons seviyesine çıkaran Fitch Solutions, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2.075 dolar/ons seviyesine yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte 2.075 dolar civarında ciddi direnç var. ABD dolarının güçlü olmaya devam ediyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının bulaşıcı etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fitch Solutions, küresel GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e gerileyeceği beklentilerinin altına destek vereceğini de öngördü.


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Anahtar Kelimeler:
Fed Altın

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