Altın fiyatları için İslam Memiş’ten çok konuşulacak tahmin! 2023 için o tarihi işaret etti! ‘Bu yıl onu çok duyacağız…’

Geçtiğimiz hafta serbest piyasada altın gram fiyatı 1.250 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Ons altın ise 2.000 doların üzerinde tutunma çabalarını sürdürüyor. Yatırımcılar piyasalarda rekorla geçen bir haftanın ardından, "Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi" sorusuna yanıt ararken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yanıt geldi. Memiş, altın yatırımcıları için yeni rekorların konuşulacağı bir dönemin beklendiğini ifade ederek onsta 2.350 dolar, gram altında ise 1.550 TL beklendiğini dile getirdi. İşte o açıklamalar…

“PSİKOLOJİK DİRENÇ KIRILDI, DEVAM EDECEK”

“Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum. Üstelikle orta ve uzun vadede yatırımcısı altından kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 1200 TL psikolojik direnci kırıldı ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü altın fiyatları son 2 haftadır ABD'de bankaların iflas haberleriyle güvenli liman gömleğini giydi. Bankacılık krizinin başka bankalara da yansıyabileceği, jeopolitik riskleri devamı, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyen başlıca faktörler.

MERKEZ BANKALARI SAHNEDEN İNİYOR

Geçtiğimiz yıla baktığımz zaman altın fiyatları baskı altında kalmıştı. Altın bu yıl biraz daha serbest kalıyor ve merkez bankalarının da sahneden indiğini dönem başlıyor. Fed ve diğerleri artık kenara çekilecek ve altın fiyatları buradan da güç toplayabilir.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yani ons altın 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olarak 2350 dolar düzeyini test edebilir. Serbest piyasalarda 1237 TL fiyatından kapanış yapan gram altın TL fiyatında ise 2023 yılı için 1450 TL ve devamında 1550 TL düzeylerini bekliyorum.

Neden? Çünkü gram altın hem ons, hem dolar kuru ile fiyatını belirliyor. 2023 yılının ikinci yarısından sonra buralardan destek bulabilir.

"KISA VADEDE GERİ ÇEKİLEBİLİR"

Altın fiyatları çok yükseldi bozduralım mı? Ya da almayı ihmal etmiş elinde parası olanlar için yeni bir fırsat olur mu? Sorularına bakacak olursak; Evet 2 haftadır yükselişleri konuşuyoruz. Burada bir düzeltme geri çekilme olabilir. Ons tarafında 1960 dolar ve 1917 dolar düzeyi güçlü destekler.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Ben 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişleri çok hızlı ve sağlıksız gördüm. Bu nedenle bir düzeltme gelmesi ihtimal dahilinde. Gram altın TL fiyatında ise tekrar kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamlar yaşanabilir. Çok aceleci olmamak lazım. Önümüzdeki haftalarda yeni bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum.

"YENİ REKORLARIN KONUŞULACAĞI BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR"

Elinde altın bulunduran yatırımcı ise nasıl olsa düşüş olabilir diye elindekini bence hemen satmamalı. Çünkü alım satım arasında makas aralığı var. Bu makas aralığı sizin kısa vadede al sat yapmanızı elinizden alıyor. Altında kısa vadede geri çekilme ancak yaz aylarında yeni rekorları konuşacağımız bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum.

Fed önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı ile yılı sonlandırabilir. Ancak piyasanın artık Fed'i fiyatladığını düşünmüyorum. Dolayısıyla altın için yukarı yönlü bir hareket beklenebilir.” (SABAH)



