ALTIN fiyatları için KADER HAFTASI! ‘Zamanı geldi’ diyerek duyurdular: Çarşamba günü bir kez daha…

Altın piyasası bu hafta oldukça kritik iki gelişmeyi yakından takip edecek. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, faiz oranlarının yakın vadedeki seyrine ilişkin ipuçları için yatırımcılar tarafından mercek altına alınacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ FED’E YÖN VERECEK

Çarşamba günü açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamları, fiyat baskılarının, Fed’in daha agresif faiz artırımlarına yönelik iştahını azaltacak kadar hafifleyip hafiflemediğini görmek için yakından izlenecek. Ekonomistler; gıda ve yakıt maliyetlerinin hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyat enflasyonunun, aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise Şubat ayındaki yüzde 5,5 seviyesinden yüzde 5,6’ya yükselmesini bekliyor.

Enflasyon verileri, ABD iş gücü piyasasının hâlâ sıkı olduğuna işaret eden son istihdam raporunun hemen ardından gelecek ve finansal istikrara yönelik riskler azaldıkça Fed'in 2-3 Mayıs'taki politika toplantısında faizleri yeniden artırması için beklentileri artırıyor.

FED TUTANAKLARINDA FAİZLERE DAİR İPUÇLARI ARANACAK

Fed, Çarşamba günü Mart ayı toplantısına ilişkin tutanakları adresinde paylaşacak. Tutanaklarda, politika sıkılaştırmasına yönelik iştahın yanı sıra yetkililerin finansal sistemin sağlığına ilişkin görüşlerine dair ipuçları arayacak.

Fed politikacıları, Mart ayında oy birliğiyle faizleri dokuzuncu kez artırma kararı alarak enflasyonla mücadelenin, en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini gösterdi. Bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan çalkantılar; agresif parasal sıkılaştırmanın sadece ekonomiyi resesyona sürüklemekle kalmayıp daha fazla bankanın iflasını tetikleyebileceği yönündeki korkuları artırdı. Yatırımcılar, yıl sonundan önce faiz indirimi fiyatlıyor ancak Fed, faizleri gerektiği sürece yüksek seviyede tutacağını söyledi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu kapsamda altın fiyatları yeni haftayı, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin ardından gerileyerek açtı. Ons altın fiyatı bugün 2.007 dolardan değerlenirken, yurt içinde gram altın fiyatı da rekor seviyeden düşüşe geçti. Altının gram fiyatı bu sabah 1.233 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 2.016 TL, Cumhuriyet altını 8.625 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.229 TL’den alıcı ile buluşuyor.

“ALTININ ÇEKİLME ZAMANI GELDİ”

Yatırımcılar ise altın fiyatları için uzman görüşlerini araştırırken uzman isimlerden kritik altın yorumu geldi. Adrian Day Asset Management’ın başkanı Adrian Day bu hafta için altında düşüş eğilimi olmasına rağmen, herhangi bir düzeltmenin kısa ve sığ olmasını bekliyor. Bu bağlamda analist, “Piyasa yükselmek istiyor gibi görünse de altının geri çekilme zamanı geldi. Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar arasında altına yönelik artan bir talep var. Bu da herhangi bir düşüşü sınırlayacaktır,” yorumunu yapıyor.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: ROLÜNÜ YERİNE GETİRİYOR

Dünya Altın Konseyi piyasa stratejisti Joseph Cavatoni ise, “Petrol üretiminde bir kesinti gördük ve bu da mevcut ekonomik durumun ve doların gücünün nasıl sonuçlanacağını sorgulatıyor. Bu durum, ABD’nin bazı piyasa gözlemcilerinin daha önce düşündüğünden daha hızlı bir şekilde resesyona girmesi anlamına gelebilir. Bankacılık sektöründeki sorunların bitmeyebileceğine dair endişeler de var. Sermayeyi korumak için tasarruf ve varlık tahsisi yapmak için daha iyi yerler var ve altın bu rolü yerine getiriyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.



