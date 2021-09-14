Altın fiyatları için kritik gün! O veriler bekleniyor

ABD'de açıklanacak TÜFE verisi altın fiyatlarını doğduran etkiliyor. Fed'in faiz artırma ihtimali ve varlık alımlarını azaltmaya başlaması beklentisiyle beraber dar banda sıkışan altın bu kez de TÜFE verisi sebebiyle gergin bir haftaya başladı.

Ons altın sabah saatlerinden itibaren bin 792 dolar seviyesinden işlemlerini sürdürüyor. Gün içinde en düşük bin 789 dolar, en yüksek bin 793 dolar seviyesi görüldü.

Uzmanlar, ABD'de açıklanacak TÜFE verisinin beklenenden fazla artış göstermesi durumunda Fed'in varlık alımlarını azaltma yöntemine gitmesini daha erkene çekebileceğini belirttiler. Ons altın için bin 782 dolar desteğinin test edilmesi beklenirken bu desteğin kırılması durumunda bin 767 dolara kadar düşüşün olabileceği vurgulandı. Ons altın için direnç seviyeleri ise bin 798 dolar ve bin 807 dolar arasında oluştu.

Ons altındaki hafif düşüşe karşın güçlü durmaya çalışan dolar karşısında gram altın sakin seyrini muhafaza ediyor. Güne 486 TL’den başlayan gram altın en düşük 484.8 TL’yi, en yüksek de 486.4 TL’yi gördü.



