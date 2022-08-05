Altın fiyatları için kritik gün! Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD istihdam verisinde odaklandı

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor.Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamasının ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda 1700 doların altına düşen altının ons değeri geçtiğimiz hafta yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün 1.797 dolardan işlem görüyor. Öte yandan altın yatırımcısının gözü bugün açıklanacak olan tarım dışı istihtam verisinde olacak.. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

Dolar/TL kuru 5 Ağustos Perşembe sabahı ise 18 liranın altında güne başladı. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 18,238 liradan değerleniyor. Ons altın fiyatı 1791 dolardan alıcı bulurken, gram altın fiyatlarındaki yükseliş de devam ediyor. Altının gram fiyatı şu sıralarda 1035 lira seviyelerinde bulunuyor.

