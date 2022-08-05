FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları için kritik gün! Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD istihdam verisinde odaklandı

Altın fiyatları için kritik gün! Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD istihdam verisinde odaklandı

05.08.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar “Altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Düşecek mi, yükselecek mi? Sorularına yanıt arıyor. Altın yatırımcıları bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Altın fiyatları için kritik gün! Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD istihdam verisinde odaklandı

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor.Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamasının ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda 1700 doların altına düşen altının ons değeri geçtiğimiz hafta yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün 1.797 dolardan işlem görüyor. Öte yandan altın yatırımcısının gözü bugün açıklanacak olan tarım dışı istihtam verisinde olacak.. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

altınn

Dolar/TL kuru 5 Ağustos Perşembe sabahı ise 18 liranın altında güne başladı. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 18,238 liradan değerleniyor. Ons altın fiyatı 1791 dolardan alıcı bulurken, gram altın fiyatlarındaki yükseliş de devam ediyor. Altının gram fiyatı şu sıralarda 1035 lira seviyelerinde bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT’de dikkat çeken yeni detay! EYT’de dikkat çeken yeni detay!
Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"
Takım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin liraTakım elbise ile satıyor! Aylık kazancı 30 bin lira
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklamıştı! Yerleri sır gibi saklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklamıştı! Yerleri sır gibi saklanıyor

15 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

15 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.