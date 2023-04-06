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Altın fiyatları için sıradaki hamle belli oldu! Uzman isim, ‘ihtimali yazı tura atmaya kadar düştü’ diyerek uyardı: O rakam aşılırsa yeni rekor yolda…

06.04.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yeni rekorunu kırmasının ardından hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Ons altın yükselişi ile rekor seviyeye ulaşan gram altın fiyatı ile çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını yatırımcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Bu soruya dünyaca ünlü uzman isim Edward Moya yanıt verdi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı rakamlar...

Altın fiyatları için sıradaki hamle belli oldu! Uzman isim, ‘ihtimali yazı tura atmaya kadar düştü’ diyerek uyardı: O rakam aşılırsa yeni rekor yolda…

Ons altın fiyatı, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından 2000 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru ilerliyor. ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altının onsu 2020 yazındaki 2072 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. Kıymetli metalin 2037 dolara kadar çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın fiyatı ise dün 1.257 liranın üzerini test etti. Altının gram fiyatı için bu rakam yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Bu sabah ise bir miktar geri çekilme yaşanırken ons altın 2027 dolar, altının gramı ise 1244 TL’den değerleniyor.

Çeyrek altın 2035 TL, Cumhuriyet altını 8595 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1226 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN

Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

ALTIN, YARINKİ KRİTİK VERİYİ BEKLİYOR

Doların altı ülkenin para birimine karşı değeriyle hesaplanan dolar endeksi ise bu hafta yüzde 1,5 civarında düşüş kaydederken, analistler, altının özellikle dolar değer kaybettiği için faizsiz bir yatırım aracı olarak bundan faydalandığını dile getirdi.
Analistler, altın fiyatının yarın açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi halinde ve Paskalya Tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak piyasalarda işlem hacminin zayıflayacak olması nedeniyle rekor seviyeleri test edebileceğine işaret etti.

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“EĞER BU SEVİYEYİ AŞARSA YENİ REKOR GELEBİLİR”

Altın fiyatında 2050 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti.

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya ise altın fiyatları için yaptığı tahminde ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım sürecine dikkat çekerek, “Fed’in Mayıs toplantısında faiz artırma ihtimali yazı tura atmaya kadar düşerken, Eylül toplantısına kadar bir faiz indirimi fiyatlanmaya devam ediyor. Wall Street bu yılın ikinci yarısında bir resesyon yaşanacağına daha fazla ikna olursa, faiz indirimi bahisleri artacaktır” dedi.

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YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN 2.100 DOLAR TAHMİNİ

Edward Moya, altının şu anda rekor seviyelere yaklaşmaya çalıştığını ve bunun gerçekleşmesi için ekonominin yavaşladığına dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyabileceğini söylüyor. Ayrıca analist, şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Altın yatırımcılarının şimdi ekonominin hizmet sektörü kısmının yavaşladığına dair daha fazla kanıt görmesi gerekiyor. Bu büyük rallinin devam etmesine yardımcı olabilir. Altın rekor seviyelere gözünü dikmiş durumda ve oraya ulaşmak için fazla bir şey gerekmeyebilir. Yılın ikinci yarısında resesyon beklentileri artmaya devam ederse, altının 2.100 dolar seviyesine doğru bir yolu olabilir.”


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