Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin! ‘Doları unutun’ diyerek rakam verdi: Kurallar değişecek!

Altın fiyatlarındaki yükseliş ‘2023 yılında devam edecek mi?’ sorusu piyasayı karıştırdı. Gram altın 1130 TL'yi geçerek rekor kırarken uzmanlardan da dikkat çeken açıklamlar gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altını olan vatandaşlara seslenerek 2023’te fiyatların nereye gideceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılına keskin bir yükselişle giren altının gramı dün itibarıyla 1130 TL seviyelerini de gördü. Yaşanan yükselişlerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu iddia eden İslam Memiş, altındaki yükselişin sene boyunca yaşanacağını ancak Mart ayına kadar keskin bir yükseliş beklediğini belirtti.

Memiş, Mart sonuna kadar gram altının 1500 TL seviyelerini bulmasını beklediğini belirtirken, şu an için altının bütün döviz birimlerinden daha makul olduğunu aktardı.

‘DOLARA YATIRIM YAPMAK MANTIKLI DEĞİL’

Doları olan vatandaşlara da seslenen Memiş, 2023 yılında yatırım sepetine dolar eklemenin mantıklı olmadığını söyledi. Altın ve gümüşün bu yılın yıldızı olacağını belirten uzman isim, yabancı para birimi olarak sterlinde bir gelişme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"FED'İN BASKILARI ARTIK İŞ YAPMAYACAK"

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politikalarının 2022 yılında başarılı olduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"ABD ve Avrupa Merkez Bankası sıkı para politikasında kısmen başarılı oldular ve altının önünü kestiler ancak 2023 yılına girerken artık bu yıl kuralların değişeceğini söylemiştik."

"Şu an yaşanan artış da bizim sözlerimizi doğrular nitelikte, ben bu artışın buzdağının görünen kısmı olduğunu düşünüyorum. Mart ayı sonuna kadar gram altında 1500 liraları görmek, yıl sonuna kadar aynı şekilde gram altının 2000 lirayı bulması gayet mantıklı öngörüler."



