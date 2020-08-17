Altın fiyatları koronavirüsten sonra düşer mi? Yerli ve yabancı uzmanlardan altın yorumları ve 2021 - 2022 altın tahminleri!

Koronavirüs salgınının ilinci dalgasının yayılacağı endişeleri ile yapılan teşvik çalışmaları piyasalarda uzun ve kısa vadeli olarak kendini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz son iki haftayı inişli çıkışlı rekorla geçiren altının fiyatı aşı bulunduktan sonra düşeceği düşünülüyordu. Koronavirüs salgınıyla birlikte yapılan çalışmalardan dolayı hareketli dönemler geçiren altın fiyatları yatırımcıyı "koronavirüs bitince altın fiyatları düşer mi" araştırmasına yönlendirdi. Peki koronavirüsün etkileri gidince altın fiyatları ne olacak? Bugün iki farklı kaynaktan yapılan altın yorumu da, altının yıl sonunda uzun vadeli yatırımlarda karlı olacağı yönünde oldu. İşte hem yerli hem de yabancı kaynaklardan altın yorumu!

KORONAVİRÜS SONRASINDA ALTIN FİYATLARI NE OLUR DÜŞER Mİ?

Rusya'nın koronavirüs aşısını bulması ve 500 milyon dozun üretimi için 12 ay süre vermesi altın fiyatlarının koronavirüs sonrası ne olacağı araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları yıl sonu tahmini ne olacak, altın fiyatları ne olacak merak edenler için bugünkü yapılan iki yorumu da derledik. Koronavirüsün ikinci dalgasının başlama endişesi ile AB ülkelerinin likidite kaynağını artırması ve teşvikleri altının ons fiyatını artırarak rekor kırmasına neden oluyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği kıymetli madenlerden altının nakit stoğu olarak görülmesi ve talep yoğunluğunun artması fiyatlarının değişmesinde etkili olmuştu. Rusya'nın aşı haberi ile koronavirüs teşviklerinin azalacağını düşünen vatandaşlar; altın fiyatları koronavirüsten sonra düşer mi, koronavirüs biterse altın fiyatları ne olur araştırmasına başladı.