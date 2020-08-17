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Altın fiyatları koronavirüsten sonra düşer mi? Yerli ve yabancı uzmanlardan altın yorumları ve 2021 - 2022 altın tahminleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan küresel kriz AB ülkelerinin teşviklerinin artmasıyla altın ve dolar fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüs bitince altın fiyatları düşer mi merak eden vatandaşların gözleri uzmanlardan gelecek altın tahmini yorumlarda. Bugün İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'dan ve Credit Suisse'den yapılan iki açıklama da altına uzun vadede yatırım yapmanın karlı olacağı yönündeydi. Hem yerli hem de yabancı uzmanlardan altın yorumu!

Altın fiyatları koronavirüsten sonra düşer mi? Yerli ve yabancı uzmanlardan altın yorumları ve 2021 - 2022 altın tahminleri!

Koronavirüs salgınının ilinci dalgasının yayılacağı endişeleri ile yapılan teşvik çalışmaları piyasalarda uzun ve kısa vadeli olarak kendini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz son iki haftayı inişli çıkışlı rekorla geçiren altının fiyatı aşı bulunduktan sonra düşeceği düşünülüyordu. Koronavirüs salgınıyla birlikte yapılan çalışmalardan dolayı hareketli dönemler geçiren altın fiyatları yatırımcıyı "koronavirüs bitince altın fiyatları düşer mi" araştırmasına yönlendirdi. Peki koronavirüsün etkileri gidince altın fiyatları ne olacak? Bugün iki farklı kaynaktan yapılan altın yorumu da, altının yıl sonunda uzun vadeli yatırımlarda karlı olacağı yönünde oldu. İşte hem yerli hem de yabancı kaynaklardan altın yorumu!

KORONAVİRÜS SONRASINDA ALTIN FİYATLARI NE OLUR DÜŞER Mİ?

Rusya'nın koronavirüs aşısını bulması ve 500 milyon dozun üretimi için 12 ay süre vermesi altın fiyatlarının koronavirüs sonrası ne olacağı araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları yıl sonu tahmini ne olacak, altın fiyatları ne olacak merak edenler için bugünkü yapılan iki yorumu da derledik. Koronavirüsün ikinci dalgasının başlama endişesi ile AB ülkelerinin likidite kaynağını artırması ve teşvikleri altının ons fiyatını artırarak rekor kırmasına neden oluyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği kıymetli madenlerden altının nakit stoğu olarak görülmesi ve talep yoğunluğunun artması fiyatlarının değişmesinde etkili olmuştu. Rusya'nın aşı haberi ile koronavirüs teşviklerinin azalacağını düşünen vatandaşlar; altın fiyatları koronavirüsten sonra düşer mi, koronavirüs biterse altın fiyatları ne olur araştırmasına başladı.

altın

ALTIN UZUN VADEDE KAR GETİRİR Mİ, ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan NTV'de yaptığı açıklamada altın fiyatlarının uzun vadede yükselişle devam edeceğini kısa vadede ise hareketliliğine devam edeceğini hatta altının ons fiyatının 1700 - 1800 lira sınırlarında olabileceğini aktardı. Altında kısa vadede geri çekilme gördüklerini belirten Manukyan, uzun vadeli olarak altın fiyatlarını incelediklerinde; enflasyona ek olarak finansal yapının da bozulabileceğini, bankacılık sektörünün çok iyi durumda olmadığını belirterek, bütün dünyada bankacılık sektörünün kötü olduğunu dolayısıyla altının uzun vadede yatırımda karlı olacağını ve yükselişine devam edeceğini açıkladı. Altın fiyatları ne olacak araştırması yapan yatırımcıların merak ettiği uzmanların yorumlarında uzun vadede kar sağlayacağı yönünde. 2021 yılı için altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirten uzmanlardan Credit Suisse yorumu ise altının ons fiyatı 2022 yıllarında 2 bin 500 dolar civarında olacak. İşte Credit Suisse 2021 ve 2020 altın tahmini yorumu!

2021 VE 2022'DE ALTIN NE OLACAK? İŞTE UZMANINDAN 2021 ALTIN YORUMU!

Yıl sonu altın fiyatlarının uzun vadede yükselişte olacağını açıklayanlardan birisi de Credit Suisse oldu. Altın fiyatlarının rekordan rekora gitmesine neden olan faktörlerin devam ettiğine dikkat çeken Credit Suisse açıklamasında altının ons fiyatı 2021 yılı için tahminini 2 bin 500 dolar seviyesine çekti. Altın fiyatları 2021 yılında ne olur merak eden ve altın yıl sonu tahminlerini araştıran yatırımcılar için banka analisti Banka analisti Fahad Tariq, hazırladığı notta, "Zayıflayan dolar, düşen ABD Hazine tahvil faizleri ve yaygın enflasyon beklentileri, tümü birden, altındaki yükselişi destekleyecek" diyerek, altına olan talebin artacağını ve fiyatlarının yükseleceğini belirtti. Bankanın önceki açıklamasında 2021 yılı için ons fiyatı tahmini 1800 dolar civarındaydı.

altın

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının son iki hafta içerisinde sert çıkışlar ve düşüşler yaşamasıyla, altın fiyatları yükselişe devam edecek mi araştırması yapan yatırımcılar altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. Banka analisti Fahad Tariq hazırladığı notta, altının orta ve uzun vadeli yatırımlarda yükselişine devam edeceğini belirterek, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan'ın bugün yaptığı açıklamayı destekliyor. Banka analisti Fahad Tariq açıklamasında, "Altın için orta vadeli görünümümüz yukarı yönlü kalmaya devam ediyor ve ideal bir set oluşturduğu görülen makroekonomik faktörler bunu destekliyor" dedi. İki uzmanın da altın tahmininde, altının uzun vadede karlı bir yatırım olacağını, altının uzun vadede yükselmesine neden olan etkenlerin devam edeceğini destekliyor.

ALTIN FİYATLARI YIL SONUNDA NE OLACAK?

Yatırımcıların en çok merak ettiği uzun vadeli yatırımlarda altın fiyatlarının ne olacağı konusu. Credit Suisse 2021 altın fiyat tahminlerinde bulunarak yatırımcıların merakını biraz da olsun gidermeyi başardı. Credit Suisse, hem 2021 hem de 2020 altın tahmini yaparak; 2020 yılının kalan kısmı için altın fiyatlarının ortalama 2,000 dolar seviyesinde olmasını ve 2022 yılında ise 2021'e göre düşerek 2,200 dolar seviyesine gelmesini beklediğini açıkladı.

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