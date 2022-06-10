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ALTIN FİYATLARI KRİTİK SINIRDA! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 Cuma

10.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 10 Haziran 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de merak konusu oldu. Altın fiyatları sadece yatırımcılar tarafından değil düğün sezonunun gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından da araştırılıyor. Peki gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte fiyatlarda son durum...

ALTIN FİYATLARI KRİTİK SINIRDA! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 Cuma

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Haziran Cuma günü de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları döviz kurlarındaki değişimlerden etkileniyor. Peki 10 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Haziran 2022 Cuma gününün güncel fiyatları haberimizde...

10 HAZİRAN GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 10 Haziran Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.019,79 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.021,37 lira satış fiyatı 1.021,57 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.764,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.643,00 TL satış fiyatı 6.745,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.395,00 TL'den yapan yarım altın, 3.321,00 TL alış 3.385,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1..697,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Haziran itibariyle 1.664,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.693,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.680,00 TL

Tam altın fiyatı: 6.762,00 TL

10 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!10 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları!


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