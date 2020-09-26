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Altın fiyatları ne kadar? 26 Eylül Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ederken, altın fiyatları ile ilgili hareketlilik ve uzman altın yorumları merakla takip ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Şimdi altına yatırım yapanlar ve yapmak isteyenler 26 Eylül 2020 Cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları araştırıyor. Altın haftayı nasıl kapattı? Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlara göre altın fiyatları düşecek mi? İşte 26 Eylül Cumartesi altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar? 26 Eylül Cumartesi altın fiyatları! Altın haftayı nasıl kapattı? Altın fiyatları düşecek mi?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlere kısıtlamalar getirilmiş olsa da vatandaşların katılacakları organizasyonlar için altın ihtiyaçları devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatları düzenli olarak araştırılıyor. Hediyelik altın alacak ya da altına yatırım yapacak olanlar güncel altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. O nedenle özellikle koronavirüs aşısı ile ilgili haberlerin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı merak ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlar tarafından en çok çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. Peki, merak edilen altın fiyatlarında son durum nasıl? 26 Eylül 2020 cumartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilip araştırılıyor. Altın haftayı nasıl kapattı? İşte bütün detaylar...

Çeyrek altın ne kadar? (26 Eylül 2020 güncel altın fiyatları)

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün, bir önceki güne göre %0,22 azalışla 455,80 TL'den işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün çeyrek altın 739,00 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 3.023,00 TL'den satıldı. 24 ayar külçe altının gram altın fiyatı ise dün, bir önceki günün kapanışına göre %0,22 azalış gösterdi ve 455,80 TL'den işlem gördü. Peki, 26 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları...

Analistlere göre altın fiyatları konusunda yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili haber akışı ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek.

Gram altın ne kadar?

Gram altının fiyatı kapanışta Kapalıçarşı’da 460,40 TL olarak belirlendi. Gram altın günü 460,40 TL'den kapattı. Bir süredir rekor seviyeleri gören altının ons fiyatı 1860 dolar seviyesinde oldu.

26 Eylül 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları konusunda gerçekleşen yükseliş ile beraber çeyrek altın fiyatı şu anda alış fiyatı 735,91 lira, satış fiyatı 752,75 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da son olarak alış fiyatı 3.052,00 lira ve satış fiyatı 3.098,00 seviyesinde oldu.

DHA haberine göre son olarak altın fiyatlarındaki küresel artışın eylül ayı itibariyle durduğunu belirten Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, “Koronavirüs aşısına dair haberlerinin önce Rusya’dan ardından Çin’den art arda gelmesi koronavirüs salgınının ilk etkilerinin görülmesiyle rekor düşüş gösteren ABD ve Avrupa borsalarının normal seviyelere dönmesinde etkili oldu. Kısa süre içinde ABD ve İngiltere’den aşı haberlerinin de gelmesi bekleniyor. Aşının üretime geçilip kullanıma başlanması ve üretimin tam kapasiteye dönmesiyle birlikte ons altın 1800 doların altına düşebilir.” değerlendirmesi yaptı.

Altın fiyatları düşecek mi?

Yatırım amaçlı olarak altın alacak olan vatandaşlar tarafından altın düşecek mi sorusuyla alakalı cevap arayışı sürüyor. Yıl içerisinde ciddi anlamda yükseliş hareketi gözlenen altın fiyatları sebebiyle düğün ya da nikah amacıyla altın alacak olan vatandaşlar da altın fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını merak ediyor. Aşı gelişmelerine karşılık altının nasıl bir hareket göstereceği de araştırılıyor. Altında son durum altına yatırım yapanlar ve altın alacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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