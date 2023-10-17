Altın fiyatları ne kadar? Altın borçlanan karalar bağlayacak! Uzman isim tarih verdi

Altın fiyatlarında son durum merak edildi. Altın almak veya satmak isteyenler haftanın ikinci işlem gününde konuya dair internette araştırma yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin yankıları, finans dünyasında dalgalanmalara yol açtı. Dolar/TL kuru ve altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın için, fiyatın 1.600 TL'nin üzerine çıkması halinde 1.800 TL'ye kadar bir yükseliş olabileceğini belirtti. İşte, 17 Ekim 2023 Salı günü itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN 'ALTIN' UYARISI: "EĞER BU SEVİYE KORUNURSA..."

Altın için yapılan çeşitli tahminler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yaptığı değerlendirmede, fiyatın 1600 TL'nin üzerinde seyretmesi durumunda 1800 TL'ye kadar bir yükseliş potansiyeli olduğunu belirtti. Eğer bu seviye korunursa, 2000 TL'ye kadar çıkış yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, piyasanın şu anda savaşın potansiyel etkilerini fiyatlamaya çalıştığını ifade etti.

Uzman İslam Memiş, tahminlerine devam ederek yıl sonu hedeflerini paylaştı. Dolar ve altının yükselmeye devam edeceğini belirten Memiş, Dolar/TL kurunun 29,70 seviyesinde, altının gram fiyatının ise 1.880 TL olabileceğini öngördü. Ayrıca, İran faktörünün etkisinin devam etmesi halinde Borsa İstanbul'un baskı altında kalarak 8100 ve 8000 seviyelerini test edebileceğini ekledi.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2.882 liradan alınıyor ve 2.941 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün 5.782 liradan alınıyor ve 5.882 liradan satılıyor.





