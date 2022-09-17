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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 17 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

17.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatı ne kadar? 17 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını internet aracılığıyla araştırıyor. Güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri sıklıkla takip ediliyor. Peki 17 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Eylül Cumartesi 2022 güncel altın kuru fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 17 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları bazı değişkenlere göre anbean güncelleniyor. Bu yüzden altın fiyatlarıyla ilgilenen bir çok kişi altın fiyatlarını hem anlık hem de günlük olarak takip ediyor. Altın fiyatlarının durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 17 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

17 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

17 Eylül Cumartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

ALTINLAR

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 983,25 TL
Gram altın satış: 983,47 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.635,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.654,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.261,00 TL
Yarım altın satış: 3.307,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.521,00 TL
Tam altın satış: 6.594,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatları bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibre ile düşüş gösterdi.
Cumhuriyet altını alış: 6.634,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.734,00 TL

cumhuriyet altını

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