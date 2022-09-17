Altın fiyatları bazı değişkenlere göre anbean güncelleniyor. Bu yüzden altın fiyatlarıyla ilgilenen bir çok kişi altın fiyatlarını hem anlık hem de günlük olarak takip ediyor. Altın fiyatlarının durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 17 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

17 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

17 Eylül Cumartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 983,25 TL

Gram altın satış: 983,47 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.635,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.654,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.261,00 TL

Yarım altın satış: 3.307,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.521,00 TL

Tam altın satış: 6.594,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatları bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibre ile düşüş gösterdi.

Cumhuriyet altını alış: 6.634,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.734,00 TL



