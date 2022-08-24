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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

24.08.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri düğün sezonu sebebiyle 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan ABD dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyelerinde dolaşıyor. Analistler endekste yılın en yüksek seviyesi olan 109,24’ün aşılması halinde 120'ye doğru artış olabileceğini ifade ediyor. ABD dolarındaki güçlenmenin altın fiyatlarına zarar verdiğini belirtildi. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatları 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edilen sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

24 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları 24 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1. .018,00 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.017,83 lira satış fiyatı 1.018,01 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.658,00 TL satış fiyatı 6.737,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.329,00 TL alış ve 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Ağustos itibariyle 1.669,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.689,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.649,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.728,00 TL

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