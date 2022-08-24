Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

Altın fiyatları 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edilen sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 24 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1. .018,00 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.017,83 lira satış fiyatı 1.018,01 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.658,00 TL satış fiyatı 6.737,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.381,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.329,00 TL alış ve 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 24 Ağustos itibariyle 1.669,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.689,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.649,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.728,00 TL
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