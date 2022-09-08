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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

08.09.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ne kadar? sorusu şüphesiz her gün gündemde yer alan sorulardan biri. Altın fiyatları gösterdiği değişim ile beraber yakından takip ediliyor. Anlık ve günlük olarak yakından takip edilen altın fiyatları 8 Eylül Perşembe günü arama motorlarında sorgulandı. Peki, Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 8 Eylül 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatı ne kadar? 7 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusu sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını internet aracılığıyla araştırıyor. Hem vatandaşlar hem de yatırımcıların sık tercih ettiği araçlardan biri olan altın fiyatlarının güncel listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 8 Eylül 2022 Perşembe altın fiyatlarında son durum...

8 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,5 azalışla 997,1 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından yatay seyrini sürdürüyor.

gram çeyrek altın

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.007,30 TL
Gram altın satış: 1.007,48 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.663,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.683,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.316,00 TL
Yarım altın satış: 3.362,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.632,00 TL
Tam altın satış: 6.703,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatları bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibre ile düşüş gösterdi.
Cumhuriyet altını alış: 6.734,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.836,00 TL

cumhuriyet altını

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