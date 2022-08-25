Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 25 Ağustos 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Güncel altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 25 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...
25 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.021,65 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.024,63 lira satış fiyatı 1.024,83 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.739,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.692,00 TL satış fiyatı 6.756,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.381,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.346,00 TL alış ve 3.390,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Ağustos itibariyle 1.678,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.694,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.649,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.728,00 TL
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