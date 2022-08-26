Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Ağustos 2022 Cuma gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcının gözü altındaki hareketlilikte. Bilindiği üzere son dönemde hızlı bir şekilde artış gösteren gram altın bu hafta düşüşe geçti. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki 26 Ağustos Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

26 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Ağustos Cuma günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.026,01 TL

Gram altın satış: 1.026,19 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.677,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.692,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.344,00 TL

Yarım altın satış: 3.385,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.688,00 TL

Tam altın satış: 6.748,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.820,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.923,00 TL



