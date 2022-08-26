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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

26.08.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın fiyatları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 26 Ağustos Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Ağustos 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 26 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Ağustos 2022 Cuma gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcının gözü altındaki hareketlilikte. Bilindiği üzere son dönemde hızlı bir şekilde artış gösteren gram altın bu hafta düşüşe geçti. Güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki 26 Ağustos Cuma altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

26 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Ağustos Cuma günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

ALTINLAR

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.026,01 TL
Gram altın satış: 1.026,19 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış: 1.677,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.692,00 TL

altınlar karışık

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış: 3.344,00 TL
Yarım altın satış: 3.385,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış: 6.688,00 TL
Tam altın satış: 6.748,00 TL

cumhuriyet altını

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Cumhuriyet altını alış: 6.820,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.923,00 TL

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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın cumhuriyet altını altın fiyatları
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