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Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Kasım'da gram altında son 5 ayın en yüksek seviyesi

12.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 592 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, altının ons fiyatında kar satışları ve yatırımcıların enflasyona dair kaygıları göz ardı etmesi ile bugün düşüş yaşansa da 5 ayın en yüksek seviyelerinin korunduğunu söyledi.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Kasım'da gram altında son 5 ayın en yüksek seviyesi

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükseliş paralelinde tarihi zirvesini 597,3 liraya taşıyan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 593,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 592,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 970 lira, Cumhuriyet altını da 3.954 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise enflasyona dair kaygılarla arka arkaya 6 gün yükselmesinin ardından bugün düşüşe geçerken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.857 dolardan alıcı buluyor.

gram

5 AYIN EN YÜSKSEK SEVİYESİ

Analistler, altının ons fiyatında kar satışları ve yatırımcıların enflasyona dair kaygıları göz ardı etmesi ile bugün düşüş yaşansa da 5 ayın en yüksek seviyelerinin korunduğunu söyledi.

Yurt içinde ise dolar kurundaki oynaklığın altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.(AA)

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