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Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Ons altının yeniden 2000 dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşanmaya başladı. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 474 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? (18 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artıran ABD ve Çin arsındaki jeopolitik gerilime ve Fed'in son toplantısının tutanaklarına çevirmeleri ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıyarak ons başına 2,000 dolara yaklaştı.

Dün 464 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Altının gram fiyatı şu dakikalarda 474 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını ise 3.086 liradan satılıyor.

4 Temmuz'da altın 2 bin doları tarihinde ilk kez geçti.

Altının ons fiyatı bugün ise 1.9856 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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